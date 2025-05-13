На дне озера нашли каменную "дорогу": она на 4 тыс. лет старше знаменитого Стоунхенджа (фото)

Под поверхностью залива Гранд-Траверс скрывается тайна, которая гораздо старше любого возможного кораблекрушения. Залив скрывает на своем дне настоящее доисторическое “сокровище”.

Related video

Об этом сообщает Brighter Side.

Открытие сделал профессор подводной археологии в Северо-Западном Мичиганском университете Марк Холли во время обычного сканирования дна залива с помощью сонара. Во время сканирования ученый обнаружил скопление больших камней, которые стояли под водой. Увиденное напоминало древний Стоунхендж, скрытый под толщей воды.

В 12 метрах под водой извилистая линия из камней тянется больше чем на километр. Расположение камней показывает, что они были установлены человеком намерено. Размер камней варьируется от размера баскетбольного мяча до небольшого автомобиля. В целом камни формируют нечто подобное извилистой тропе, у которой нет естественного объяснения.

Извилистая линия из камней тянется больше чем на километр Фото: CC BY-SA 4.0

Среди всех камней на дне залива выделяется один. Его высота составляет около 1 метра, а ширина – 1,5 метра. На поверхности этого крупного камня высечено изображение мастодонта. Эта деталь связывает загадочное место с временем, когда люди делили планету с доисторическими гигантами. Наскальный рисунок относится к ранней культуре Северной Америки.

Ученые считают, что эти камни были установлены около 9 тыс. лет назад, вскоре после завершения ледникового периода. Тогда воды залива Гранд-Траверс еще не успели затопить местность. Таким образом, если подсчеты верны, камни под водой на 4 тыс. лет старше Стоунхенджа в Англии, то есть они были построены в очень ранний голоценовый период.

Картографирование залива

Длина залива составляет около 51 км, ширина —от 11 до 16 км, а глубина местами достигает 190 м. Это второй по величине залив озера Мичиган после залива Грин-Бей. Именно это и привлекает в залив дайверов и любителей истории. Правда, многие из них ныряют в заливе в поисках обломков кораблей.

Для того, чтобы защитить доисторическую реликвию, ее точное местонахождение было раскрыто только племени Гранд-Траверс из уважения к их родовым связям с землей. Для всех остальных местоположение каменной тропы остается конфиденциальным. Точные координаты объекта не разглашаются, чтобы защитить его от потенциального вреда.

Подводная природа камней представляет собой значительную проблему для археологов. С момента их открытия в 2007 году прогресс в изучении этого места был медленным, что привело к широко распространенным предположениям о его значении. Исследователи искали потенциальные корреляции в других региональных каменных образованиях, надеясь разгадать секреты этих подводных камней.

Похожие каменные структуры поблизости дают интригующие подсказки о цели расположения залива Гранд-Траверс. Доктор Джон О'Ши из Мичиганского университета изучил скальное образование в озере Гурон, возраст которого составляет 9000 лет.

Подводные камни на 4 тыс. лет старше Стоунхенджа в Англии Фото: CC BY-SA 4.0

Расположенное на глубине 36,5 метров под поверхностью вдоль хребта Альпена-Эмберли, это каменное скопление, как полагают, использовалось для древних охотничьих практик, возможно, для охоты на северного оленя.

Остров Бивер, крупнейший остров в озере Мичиган, также имеет древние каменные образования. На западной стороне острова, вдоль тропы Реддингс, найден круг ледниковых валунов, некоторые из которых отмечены надписями. На одном камне даже есть вырезанное отверстие, что предполагает его функциональное использование.

Хотя формальные анализы, такие как радиоуглеродное датирование, отсутствуют, считается, что эти камни имели важное значение для индейских общин, которые когда-то населяли остров, возможно, служили календарными маркерами или точками наблюдения за небесными телами.

Разгадка тайны камней

Цель расположения камней в заливе Гранд-Траверс остается гипотетической. Его могли использовать древние охотники на северных оленей, подобно формации озера Гурон, или он мог служить древним календарем, согласующимся с небесными событиями, такими как Стоунхендж. Неоднозначность подчеркивает необходимость дальнейших исследований и анализов, которые осложняются подводной обстановкой.

По мере развития технологий появляются новые методы подводного исследования и анализа, приближающие нас к пониманию этих древних сооружений. Каждое открытие дополняет наши знания о прошлом, позволяя нам заглянуть в жизнь и практику тех, кто жил тысячи лет назад.

Напомним, раскрыта тайна десятков странных круглых отметин под Великим озером. Исследователи впервые подтвердили существование 40 круглых структур на дне озера Мичиган и поняли, что их создало.