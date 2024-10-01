Раскрыта тайна десятков странных круглых отметин под Великим озером: что их оставило (видео)

Исследователи впервые подтвердили существование 40 круглых структур на дне озера Мичиган и поняли, что их создало.

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Странные круглые отметки на дне озера Мичиган были впервые обнаружены охотником за затонувшими кораблями, позже их наличие подтвердили и ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). В общей сложности исследователи насчитали 40 круглых структур, пишет IFLScience.

В 2022 году ученые из NOAA обследовали Великое озеро, с помощью сонара им удалось заметить странные круглые углубления на дне озера: их диаметр варьировался от 91 до 183 метров. К счастью для нас, новая экспедиция смогла поближе изучить эти структуры.

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В общей сложности ученые зафиксировали около 40 отметок, предположительно карстовых воронок, расположенных примерно в 22,5 километра к юго-востоку от Шебойгана, вытянутых в линию в сторону Порт-Вашингтона.

По словам охотника за затонувшими кораблями Брендона Бейллода, который заметил их в 2022 году, в их поисковой сетки были десятки круглых структур — большинство из них были диаметром от 152 до 309 метров и имели неправильную форму.

Ученые не знают точно, почему образовались карстовые воронки, но предполагают, что дело в геологических процессах. По данным Геологической службы США, карстовые воронки, как правило, встречаются в "карстовой местности" — регионах, где типы пород под поверхностью земли могут естественным образом растворяться циркулирующими через них грунтовыми водами. Как правило, растворимые породы включают в себя соляные пласты и купола, гипс, известняк и другие карбонатные породы.

Исследователям известно, что под озером Мичиган находится известняк — это объясняет как на дне образовались круглые структуры. Впрочем, несмотря на то, что появление карстовых воронок достаточно просто объяснить, в них есть нечто любопытное. Похожие карстовые воронки были обнаружены в озере Гурон, где бедные кислородом и богатые серой грунтовые воды поддерживают микробные сообщества, напоминающие жизнь, существовавшую на Земле около 2,5 миллиарда лет назад.

Как и на ранней Земле, микроорганизмы доминируют в карстовой воронке Мидл-Айленд в озере Гурон. Например, бактерии создают фиолетовый настил на дне озера. Результаты исследования ДНК показали, что большинство микроорганизмов этого настила принадлежат к штамму Phormidium autumnale — фотосинтезирующие бактерии. Эти длинные нитевидные организмы собирают энергию света и создают органический углерод из углекислого газа (CO2), растворенного в грунтовых водах. Любопытно, что эти же организмы встречаются по всему земному шару: от Йеллоустонского национального парка до ледяных озер в Антарктиде.

Авторы исследования признают, что потребуются дополнительные исследования на озере Мичиган, чтобы узнать, какая жизнь может процветать в нем. Впрочем, ученые предполагают, что карстовые воронки озера имеют схожую с остальными природу, а потому могут пролить свет на условия на ранней Земле.

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