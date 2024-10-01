Розкрито таємницю десятків дивних круглих відмітин під Великим озером: що їх залишило (відео)

Дослідники вперше підтвердили існування 40 круглих структур на дні озера Мічиган і зрозуміли, що їх створило.

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Дивні круглі позначки на дні озера Мічиган вперше виявив мисливець за затонулими кораблями, пізніше їхню наявність підтвердили й вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA). Загалом дослідники нарахували 40 круглих структур, пише IFLScience.

У 2022 році вчені з NOAA обстежили Велике озеро, за допомогою сонара їм вдалося помітити дивні круглі поглиблення на дні озера: їхній діаметр варіювався від 91 до 183 метрів. На щастя для нас, нова експедиція змогла ближче вивчити ці структури.

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Загалом учені зафіксували близько 40 відміток, імовірно карстових воронок, розташованих приблизно за 22,5 кілометра на південний схід від Шебойгана, витягнутих у лінію в бік Порт-Вашингтона.

За словами мисливця за затонулими кораблями Брендона Бейллода, який помітив їх 2022 року, у їхній пошуковій сітці були десятки круглих структур — більшість із них були діаметром від 152 до 309 метрів і мали неправильну форму.

Вчені не знають точно, чому утворилися карстові вирви, але припускають, що справа в геологічних процесах. За даними Геологічної служби США, карстові вирви, як правило, трапляються в "карстовій місцевості" — регіонах, де типи порід під поверхнею землі можуть природним чином розчинятися ґрунтовими водами, що циркулюють через них. Як правило, розчинні породи включають соляні пласти та куполи, гіпс, вапняк та інші карбонатні породи.

Дослідникам відомо, що під озером Мічиган знаходиться вапняк — це пояснює як на дні утворилися круглі структури. Утім, попри те, що появу карстових вирв досить просто пояснити, в них є щось цікаве. Схожі карстові вирви були виявлені в озері Гурон, де бідні на кисень і багаті на сірку ґрунтові води підтримують мікробні спільноти, що нагадують життя, яке існувало на Землі близько 2,5 мільярда років тому.

Як і на ранній Землі, мікроорганізми домінують у карстовій воронці Мідл-Айленд в озері Гурон. Наприклад, бактерії створюють фіолетовий настил на дні озера. Результати дослідження ДНК показали, що більшість мікроорганізмів цього настилу належать до штаму Phormidium autumnale — бактерії, що фотосинтезують. Ці довгі ниткоподібні організми збирають енергію світла і створюють органічний вуглець із вуглекислого газу (CO2), розчиненого в ґрунтових водах. Цікаво, що ці ж організми зустрічаються по всій земній кулі: від Єллоустоунського національного парку до крижаних озер в Антарктиді.

Автори дослідження визнають, що знадобляться додаткові дослідження на озері Мічиган, щоб дізнатися, яке життя може процвітати в ньому. Утім, учені припускають, що карстові вирви озера мають схожу з іншими природу, а тому можуть пролити світло на умови на ранній Землі.

Раніше Фокус писав про те, що дно Північного моря поцятковане мільйонами загадкових дірок: хто залишив ці відмітини.