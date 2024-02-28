Дно Северного моря испещрено миллионами загадочных дыр: кто оставил эти отметины

Исследователи считают, что наконец-то смогли разгадать тайну невероятного количества дыр на дне Северного моря.

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В мутных водах Северного моря дно усеяно неглубокими углублениями: ямы имеют круглую или овальную форму, в ширину они достигают 60 метров, а в глубину — 11 сантиметров. Ученые также обнаружили, что некоторые из этих дыр на дне Северного моря, похоже, слились, образовав продолговатые впадины в форме диаграммы Венна, пишет Live Science.

Подобные ямы на морском дне могут образовываться, когда из осадка выходят жидкости, содержащие метан или другие грунтовые воды. Однако новое исследование показывает, что эта теория на самом деле была неверной.

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В течение многих лет ученый геолог Йенс Шнайдер фон Даймлинг из Кильского университета скептически относился к тому, что дыры на дне Северного моря образовались из-за утечки метана. Дело в том, что дно Северного моря состоит из пористого песка, а также имеет сильные течения — все это не способствует накоплению метана в осадках. Более того, ученый годами твердил о том, что не видит никаких признаков того, что в этом регионе накапливается метан.

В новом исследовании Шнайдер фон Даймлинг вместе с коллегами подтвердили предположения ученого. Исследователи считают, что тысячи, а возможно и миллионы ям на дне Северного моря и в других частях океана являются "делом рук" морских свиней, которые рыщут на дне в поисках угрей.

Авторы работы провели картографическое исследование, направленное на обнаружение метана в отложениях с использованием поддонного эхолота — разновидность гидролокатора. Увы, команда не обнаружила никаких признаков метана в мелководных недрах — его здесь попросту не было.

Далее исследователи использовали многолучевой эхолот, чтобы провести исследования морского дна в высоком разрешении. Использование этого инструмента позволило команде тщательно изучить форму ям на морском дне и измерить их масштаб в сантиметрах. Результаты исследования показали, что ямы на самом деле не имеют конической формы, которая должна была бы быть, если бы тонкая струя метана прорывалась сквозь отложения.

По словам Шнайдер фон Даймлинга, куда более любопытным выглядит то, что глубина всех ям была примерно одинаковой и составляла около 11 сантиметров. Далее команда приступила к поиску того, что в океане могло бы оставить подобные отметины на дне. Исследователи обратились за помощью к биологу и дайверу, и подозреваемый был найден: ученый рассказал, как морские свиньи (Phocoena phocoena) рыскают по морскому дну в поисках песчаных угрей, зарывающихся в песок.

Далее команда объединилась с морскими биологами, которые специализируются на морских свиньях. Далее группа использовала существующие модели для прогнозирования мест обитания угрей и морских свиней, после этого ученые также нанесли на карту океанографические данные о течениях — оба этих вида, как правило, обитают там, где сильные течения.

Результаты исследования показывают, что места обитания пересекаются с территорией их исследования. Послед этого ученые вернулись на воду и продолжили полевые исследования с помощью эхолота — команда обнаружила, что там, где они ожидали встретить морских свиней и угрей, на морском дне присутствуют те же ямы. По мнению исследователей, самые большие ямы — это ямы для морских свиней, которые были вымыты океанскими течениями.

Ученые надеются в дальнейшем также получить фото подтверждение результатов своего исследования. Кроме того, команда продолжит работу, чтобы понять, какое влияние крупные морские животные оказывают на строение морского дна, а также отложения.

Ранее Фокус писал о том, что затерянные острова под Северным морем пережили мега-цунами высотой до 25 метров.