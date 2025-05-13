На дні озера знайшли кам'яну "дорогу": вона на 4 тис. років старша за знаменитий Стоунхендж (фото)

Під поверхнею затоки Гранд-Траверс ховається таємниця, яка набагато старша за будь-яку можливу корабельну аварію. Затока приховує на своєму дні справжній доісторичний "скарб".

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Про це повідомляє Brighter Side.

Відкриття зробив професор підводної археології в Північно-Західному Мічиганському університеті Марк Голлі під час звичайного сканування дна затоки за допомогою сонара. Під час сканування вчений виявив скупчення великих каменів, які стояли під водою. Побачене нагадувало стародавній Стоунхендж, прихований під товщею води.

За 12 метрів під водою звивиста лінія з каменів тягнеться більше ніж на кілометр. Розташування каменів показує, що вони були встановлені людиною навмисно. Розмір каменів варіюється від розміру баскетбольного м'яча до невеликого автомобіля. Загалом камені формують щось подібне до звивистої стежки, у якої немає природного пояснення.

Звивиста лінія з каменів тягнеться більше ніж на кілометр Фото: CC BY-SA 4.0

Серед усіх каменів на дні затоки виділяється один. Його висота становить близько 1 метра, а ширина — 1,5 метра. На поверхні цього великого каменю висічено зображення мастодонта. Ця деталь пов'язує загадкове місце з часом, коли люди ділили планету з доісторичними гігантами. Наскельний малюнок належить до ранньої культури Північної Америки.

Вчені вважають, що ці камені були встановлені близько 9 тис. років тому, незабаром після завершення льодовикового періоду. Тоді води затоки Гранд-Траверс ще не встигли затопити місцевість. Таким чином, якщо підрахунки вірні, камені під водою на 4 тис. років старші за Стоунхендж в Англії, тобто вони були побудовані в дуже ранній голоценовий період.

Картографування затоки

Довжина затоки становить близько 51 км, ширина — від 11 до 16 км, а глибина місцями сягає 190 м. Це друга за величиною затока озера Мічиган після затоки Грін-Бей. Саме це і приваблює в затоку дайверів і любителів історії. Щоправда, багато хто з них пірнає в затоці в пошуках уламків кораблів.

Для того, щоб захистити доісторичну реліквію, її точне місцезнаходження було розкрито тільки племені Гранд-Траверс з поваги до їхніх родових зв'язків із землею. Для всіх інших місце розташування кам'яної стежки залишається конфіденційним. Точні координати об'єкта не розголошуються, щоб захистити його від потенційної шкоди.

Підводна природа каменів являє собою значну проблему для археологів. З моменту їхнього відкриття у 2007 році прогрес у вивченні цього місця був повільним, що призвело до широко поширених припущень про його значення. Дослідники шукали потенційні кореляції в інших регіональних кам'яних утвореннях, сподіваючись розгадати секрети цих підводних каменів.

Схожі кам'яні структури поблизу дають інтригуючі підказки про мету розташування затоки Гранд-Траверс. Доктор Джон О'Ши з Мічиганського університету вивчив скельне утворення в озері Гурон, вік якого становить 9000 років.

Підводні камені на 4 тис. років старші за Стоунхендж в Англії Фото: CC BY-SA 4.0

Розташоване на глибині 36,5 метрів під поверхнею вздовж хребта Альпена-Емберлі, це кам'яне скупчення, як вважають, використовували для стародавніх мисливських практик, можливо, для полювання на північного оленя.

Острів Бівер, найбільший острів в озері Мічиган, також має стародавні кам'яні утворення. На західному боці острова, вздовж стежки Реддінгс, знайдено коло льодовикових валунів, деякі з яких позначені написами. На одному камені навіть є вирізаний отвір, що передбачає його функціональне використання.

Хоча формальні аналізи, такі як радіовуглецеве датування, відсутні, вважається, що ці камені мали важливе значення для індіанських громад, що колись населяли острів, можливо, слугували календарними маркерами або точками спостереження за небесними тілами.

Розгадка таємниці каменів

Мета розташування каменів у затоці Гранд-Траверс залишається гіпотетичною. Його могли використовувати стародавні мисливці на північних оленів, подібно до формації озера Гурон, або він міг слугувати стародавнім календарем, узгодженим із небесними подіями, такими як Стоунхендж. Неоднозначність підкреслює необхідність подальших досліджень і аналізів, які ускладнюються підводною обстановкою.

У міру розвитку технологій з'являються нові методи підводного дослідження та аналізу, що наближають нас до розуміння цих стародавніх споруд. Кожне відкриття доповнює наші знання про минуле, даючи нам змогу зазирнути в життя і практику тих, хто жив тисячі років тому.

Нагадаємо, розкрито таємницю десятків дивних круглих відмітин під Великим озером. Дослідники вперше підтвердили існування 40 круглих структур на дні озера Мічиган і зрозуміли, що їх створило.