Хищные беспозвоночные используют хитрость и инструменты, чтобы заманить жертву: о чем речь

Исследователи обнаружили, что использование инструментов у животных, не являющихся людьми, вероятно, более распространено, чем считалось ранее. Причем, это касается не только позвоночных — хитрые беспозвоночные используют смертельную стратегию, чтобы захватить добычу.

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Об этом пишет Science Alert.

В новом исследовании насекомое, собирающее и модифицирующее растительную смолу, чтобы поймать добычу, пополняет растущую массу доказательств, предполагающих, что люди, вероятно, недооценивают хитрость беспозвоночных животных.

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Хищный клоп

В новом исследовании ученые из Китайского сельскохозяйственного университета обнаружили, что хищный клоп (Pahabengkakia piliceps), обитающий в Таиланде и Китае, смазывает свои ноги растительной смолой, но не только по той причине, о которой вы могли подумать. Запах сока заманивает добычу в оптимальную позицию для атаки, что значительно повышает шансы на успех клопа во время охоты.

По словам ведущего автора исследования, энтомолога Чжаояна Чена, они с коллегами эмпирически продемонстрировали, как беспозвоночный хищник адаптируется к защите колонии социальных насекомых с помощью поведения с использованием инструментов.

Результаты новой работы ученых предлагают новую модель для изучения адаптивных функций и основных механизмов поведения использования инструментов у животных.

Процесс хищничества: A) клоп-хищник приближается к входу в улей и B) намазывает свои ноги смолой. Когда C) пчела прилетает, чтобы разведать, D) клоп-хищник устремляется на убийство Фото: PNAS

Животные используют инструменты чаще, чем мы думали

В последние годы ученые обнаружили, что использование инструментов у животных, не являющихся людьми, вероятно, более распространено, чем ранее считали ученые. Любопытно, но это касается не только позвоночных.

Предыдущие исследования уже показали, что насекомые, такие как пчелы и муравьи, используют инструменты, чтобы облегчить себе жизнь. В то же время исследование австралийских хищных клопов показало, что эти бесстрашные беспозвоночные используют смолу, чтобы стать липкими, что способствует большему успеху в захвате добычи.

Pahabengkakia piliceps — вид насекомых, чей образ жизни немного более специализирован, чем у хищных клопов Западной Австралии. Он полагается на очень специфическую добычу: шесть видов безжалых пчел — клоп строит собственное гнездо недалеко от ульев безжалых пчел и ошивается у входа в ульи пчел, чтобы охотиться на них.

Отметим, что у пчел лишь дегенерированные жала, а значит им необходимо проявить креативность, чтобы защитить себя. Для этого пчелы покрывают входы в свои ульи каплями смолы, а когда нарушители, пытающие пробраться в улей, попадают в смолу, сторожевые пчелы выбегают, чтобы нейтрализовать угрозу.

Защитная стратегия клопов

Что же делают хищные клопы? Они окунают свои ноги в смолу, отложенную рабочими пчелами, нанося равномерное покрытие на свои передние и средние ноги. Затем клопы садятся у входа в улей и ловят сторожевую пчелу, прибегающую на защиту улья. После этого клоп отступает со своей добычей в безопасное место.

Но ученые обнаружили нечто еще более интересное: несмотря на то, что смола нанесена повсюду вокруг входа в улей, но сторожевая пчела мчится лишь к поджидающему его хищнику. Ученые предположили, что в этом процессе, вероятно, есть что-то еще.

Чтобы разгадать эту тайну, ученые провели ряд полевых экспериментов, в которых изучали липкость смолы и ее роль. Они намазали задние ноги и задницы некоторых клопов-хищников пчелиной смолой и наблюдали за тем, что произошло.

Результаты указывают на то, что смола, похоже, увеличивала шансы клопов на успешную охоту. Это говорит о том, что липкость играет лишь частичную роль в успешном хищничестве, в отличие от их австралийских сородичей.

Авторы исследования предположили, что после высыхания смола выделяет летучие соединения с меньшей скоростью, а намазывая ее на свои лапы, хищники увеличивают скорость выделения летучих веществ. Это говорит о том, что, манипулируя смолой, хищники подают пчелам сигнал о том, что им нужно прилететь и решить проблему. Затем они просто становятся большей проблемой. По словам исследователей, это представляет собой использование инструмента.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили на Земле новых разумных существ, и это известные насекомые.