Хижі безхребетні використовують хитрість та інструменти, щоб заманити жертву: про що йдеться

Дослідники виявили, що використання інструментів у тварин, які не є людьми, ймовірно, більш поширене, ніж вважалося раніше. Причому, це стосується не тільки хребетних — хитрі безхребетні використовують смертельну стратегію, щоб захопити здобич.

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Про це пише Science Alert.

У новому дослідженні комаха, що збирає і модифікує рослинну смолу, щоб зловити здобич, поповнює зростаючу масу доказів, які передбачають, що люди, ймовірно, недооцінюють хитрість безхребетних тварин.

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Хижий клоп

У новому дослідженні вчені з Китайського сільськогосподарського університету виявили, що хижий клоп (Pahabengkakia piliceps), що мешкає в Таїланді та Китаї, змащує свої ноги рослинною смолою, але не тільки з тієї причини, про яку ви могли подумати. Запах соку заманює здобич в оптимальну позицію для атаки, що значно підвищує шанси на успіх клопа під час полювання.

За словами провідного автора дослідження, ентомолога Чжаояна Чена, вони з колегами емпірично продемонстрували, як безхребетний хижак адаптується до захисту колонії соціальних комах за допомогою поведінки з використанням інструментів.

Результати нової роботи вчених пропонують нову модель для вивчення адаптивних функцій та основних механізмів поведінки використання інструментів у тварин.

Процес хижацтва: A) клоп-хижак наближається до входу у вулик і B) намазує свої ноги смолою. Коли C) бджола прилітає, щоб розвідати, D) клоп-хижак спрямовується на вбивство Фото: PNAS

Тварини використовують інструменти частіше, ніж ми думали

Останніми роками вчені виявили, що використання інструментів у тварин, які не є людьми, ймовірно, більш поширене, ніж раніше вважали вчені. Цікаво, але це стосується не тільки хребетних.

Попередні дослідження вже показали, що комахи, такі як бджоли та мурахи, використовують інструменти, щоб полегшити собі життя. Водночас дослідження австралійських хижих клопів показало, що ці безстрашні безхребетні використовують смолу, щоб стати липкими, що сприяє більшому успіху в захопленні здобичі.

Pahabengkakia piliceps — вид комах, чий спосіб життя трохи більш спеціалізований, ніж у хижих клопів Західної Австралії. Він покладається на дуже специфічну здобич: шість видів безжальних бджіл — клоп будує власне гніздо недалеко від вуликів безжальних бджіл і вештається біля входу у вулики бджіл, щоб полювати на них.

Зазначимо, що бджоли мають лише дегенеровані жала, а отже, їм необхідно проявити креативність, щоб захистити себе. Для цього бджоли покривають входи до своїх вуликів краплями смоли, а коли порушники, які намагаються пробратися до вулика, потрапляють у смолу, сторожові бджоли вибігають, щоб нейтралізувати загрозу.

Захисна стратегія клопів

Що ж роблять хижі клопи? Вони занурюють свої ноги в смолу, відкладену робочими бджолами, наносячи рівномірне покриття на свої передні й середні ноги. Потім клопи сідають біля входу до вулика і ловлять сторожову бджолу, яка прибігає на захист вулика. Після цього клоп відступає зі своєю здобиччю в безпечне місце.

Але вчені виявили дещо ще цікавіше: попри те, що смолу нанесено всюди навколо входу до вулика, але сторожова бджола мчить лише до хижака, що чекає на неї. Вчені припустили, що в цьому процесі, ймовірно, є щось іще.

Щоб розгадати цю таємницю, вчені провели низку польових експериментів, у яких вивчали липкість смоли та її роль. Вони намазали задні ноги та дупи деяких клопів-хижаків бджолиною смолою і спостерігали за тим, що сталося.

Результати вказують на те, що смола, схоже, збільшувала шанси клопів на успішне полювання. Це говорить про те, що липкість відіграє лише часткову роль в успішному хижацтві, на відміну від їхніх австралійських родичів.

Автори дослідження припустили, що після висихання смола виділяє леткі сполуки з меншою швидкістю, а намазуючи її на свої лапи, хижаки збільшують швидкість виділення летких речовин. Це свідчить про те, що, маніпулюючи смолою, хижаки подають бджолам сигнал про те, що їм потрібно прилетіти і розв'язати проблему. Потім вони просто стають більшою проблемою. За словами дослідників, це являє собою використання інструменту.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили на Землі нових розумних істот, і це відомі комахи.