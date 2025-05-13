10 млн лет назад сверхглубокий каньон изрезал Землю: гигантский поток породили "призраки"

Сверхглубокий каньон Йосемити появился на планете миллионы лет назад и новое исследование предполагает, что он был вырезан на поверхности Земли вулканом-призраком и рекой, стекавшей по его склонам.

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Об этом пишет Live Science.

Долгое время происхождение каньона Йосемити оставалось загадкой для науки: ученые годами спорили о том, почему каньон столь глубокий — его стены возвышаются до 1219 метров над дном долины. Преобладающее объяснение заключается в том, что за последние 10 миллионов лет горы Сьерра-Невада в Калифорнии пережили период подъема, из-за чего их склоны стали круче, а реки стали течь быстрее и быстрее размывать гранит вокруг них. Однако новое исследование предполагает, что события развивались немного иначе.

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Как появился каньон Йосемити

Новая провокационная гипотеза предполагает, что долина Йосемити была вырезана древним вулканом и исчезающей рекой, которые давно размыты. Новое исследование, проведенное учеными из Университета штата Сан-Хосе, предполагает, что подъем на самом деле вовсе не был настоящей причиной существования Йосемити.

По словам соавтора исследования, геоморфолога Мэнни Габета, на самом деле они с командой предполагают, что ландшафт Йосемити и окружающих Сьерр лучше всего объясняется давно исчезнувшей рекой.

Миллионы лет назад эта река увеличила бы поток до современных рек Мерсед и Теная-Крик, которые затем имели бы достаточно силы, чтобы прорезать Сьерры и создать долину Йосемити и близлежащий каньон Теная.

Национальный парк Йосемити Фото: NPS

Загадки Йосемити

В то же время ученые сходятся во мнении, что в последние несколько миллионов лет Йосемити находится под ледником, который мог углубить долину. Однако, по словам геолога из Калифорнийского университета в Беркли Курта Каффи, они с коллегами также считают, что этот ледник, вероятно, заполнил ранее существовавшую глубокую долину. Как же он на самом деле образовался изначально?

Исследователи обнаружили, что на восточной стороне Сьерра-Невады есть много разломов, которые, вероятно, заставили бы горы подняться и стать круче. Однако геологи пока не могут сказать, насколько выше стал горный хребет и был ли он достаточно высоким, чтобы существенно увеличить эрозионную силу рек. Это все еще остается спорной темой.

По словам Каффи, поднятие также не объясняет три странных наблюдения:

каньон Теная, крутой и коварный каньон, который тянется от озера Теная в долину Йосемити, слишком глубок, чтобы быть прорезанным потоком, протекающим через него сегодня; в Центральной долине Калифорнии, где река Мерсед вытекает из Йосемити и создает веерообразный слой осадка, который она принесла с гор, есть огромные залежи вулканической породы, но их там быть не должно; неровная форма долины, прорезанной рекой Туолумне к северу от Мерсед — эта долина намного больше с одной стороны, чем с другой.

Призраки, породившие долину Йосемити

Отметим, что гипотеза Габета восходит к временам 5-10 миллионов лет назад, когда цепь вулканов погребла северную часть Сьерра-Невады под огромными грязевыми потоками, создав пологую вулканическую равнину, из которой торчат лишь несколько горных вершин. Эти отложения все еще видны к северу от Йосемити, но не в районе реки Мерсед.

Теперь ученые считают, что вершины такой вулканической цепи могли быть осушены большой и потерянной сегодня рекой. Этот бурный поток, вероятно, мог бы течь с ныне исчезнувших вулканических склонов к северу от того места, где сегодня располагается Национальный парк, а затем влиться в древние ручьи Мерсед и Теная, что позволило им высечь долину Йосемити и каньон Теная.

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