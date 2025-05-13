10 млн років тому надглибокий каньйон порізав Землю: гігантський потік породили "привиди"

Надглибокий каньйон Йосеміті з'явився на планеті мільйони років тому, і нове дослідження припускає, що його вирізали на поверхні Землі вулканом-примарою і річкою, що стікала його схилами.

Related video

Про це пише Live Science.

Довгий час походження каньйону Йосеміті залишалося загадкою для науки: вчені роками сперечалися про те, чому каньйон настільки глибокий — його стіни височіють до 1219 метрів над дном долини. Переважне пояснення полягає в тому, що за останні 10 мільйонів років гори Сьєрра-Невада в Каліфорнії пережили період підйому, через що їхні схили стали крутішими, а річки стали текти швидше і швидше розмивати граніт навколо них. Однак нове дослідження припускає, що події розвивалися трохи інакше.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Як з'явився каньйон Йосеміті

Нова провокаційна гіпотеза припускає, що долину Йосеміті вирізали стародавній вулкан і річка, які давно розмиті. Нове дослідження, проведене вченими з Університету штату Сан-Хосе, припускає, що підйом насправді зовсім не був справжньою причиною існування Йосеміті.

За словами співавтора дослідження, геоморфолога Менні Габета, насправді вони з командою припускають, що ландшафт Йосеміті та навколишніх Сьєрр найкраще пояснюється річкою, яка давно зникла.

Мільйони років тому ця річка збільшила б потік до сучасних річок Мерсед і Теная-Крік, які потім мали б достатньо сили, щоб прорізати Сьєрри й створити долину Йосеміті та довколишній каньйон Теная.

Національний парк Йосеміті Фото: NPS

Загадки Йосеміті

Водночас учені сходяться на думці, що в останні кілька мільйонів років Йосеміті перебуває під льодовиком, який міг поглибити долину. Однак, за словами геолога з Каліфорнійського університету в Берклі Курта Каффі, вони з колегами також вважають, що цей льодовик, імовірно, заповнив глибоку долину, яка існувала раніше. Як же він насправді утворився спочатку?

Дослідники виявили, що на східному боці Сьєрра-Невади є багато розломів, які, ймовірно, змусили б гори піднятися і стати крутішими. Однак геологи поки що не можуть сказати, наскільки вищим став гірський хребет і чи був він досить високим, щоб істотно збільшити ерозійну силу річок. Це все ще залишається спірною темою.

За словами Каффі, підняття також не пояснює три дивні спостереження:

каньйон Теная, крутий і підступний каньйон, який тягнеться від озера Теная до долини Йосеміті, занадто глибокий, щоб бути прорізаним потоком, що протікає через нього сьогодні; у Центральній долині Каліфорнії, де річка Мерсед витікає з Йосеміті й створює віялоподібний шар осаду, який вона принесла з гір, є величезні поклади вулканічної породи, але їх там бути не повинно; нерівна форма долини, прорізаної річкою Туолумне на північ від Мерсед — ця долина набагато більша з одного боку, ніж з іншого.

Привиди, що породили долину Йосеміті

Зазначимо, що гіпотеза Габета сягає часів 5-10 мільйонів років тому, коли ланцюг вулканів поховав північну частину Сьєрра-Невади під величезними грязьовими потоками, створивши пологий вулканічний рівнинний ландшафт, з якого стирчать лише кілька гірських вершин. Ці відкладення все ще видно на північ від Йосеміті, але не в районі річки Мерсед.

Тепер учені вважають, що вершини такого вулканічного ланцюга могли бути осушені великою і загубленою сьогодні річкою. Цей бурхливий потік, імовірно, міг би текти з нині зниклих вулканічних схилів на північ від того місця, де сьогодні розташовується Національний парк, а потім влитися в стародавні струмки Мерсед і Теная, що дало б їм змогу висікти долину Йосеміті та каньйон Теная.

Раніше Фокус писав про те, що ключ до походження життя на Землі весь час ховався в токсичному озері: що виявили вчені.