Ученые восстановили дом "полярных динозавров": как хищники жили в Антарктиде 120 млн лет назад

Ископаемые останки содержат пыльцу и споры эпохи динозавров — ученые использовали эти растительные останки, чтобы воссоздать среду обитания «полярных динозавров». В результате мы можем узнать, как хищники процветали в Антарктиде.

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Об этом пишет Live Science.

Сегодня Австралия изолирована от других континентов, однако около 120 миллионов лет назад остров находился за Полярным кругом и образовывал гигантский массив суши с Антарктидой. В то время на массиве суши процветали одни из самых грозных хищников в истории Земли — динозавры. Теперь ученым наконец-то известно, как выглядела их среда обитания.

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Дом "полярных динозавров"

Ископаемые останки в Австралии содержат пыльцу и споры эпохи динозавров, когда остров находился за южным полярным кругом. Теперь ученые использовали растительные остатки, чтобы воссоздать среду обитания "полярных динозавров".

Новые иллюстрации показывают, что "полярные динозавры" бродили по прохладно-умеренным лесам, пересекаемым реками и покрытыми большими папоротниками. Эти динозавры включали:

небольшие орнитоподы — травоядные динозавры с клювами и щеками, полными зубов;

небольшие тероподы — в основном плотоядные динозавры, передвигающиеся на двух ногах и часто имевшие перья.

По словам соавтора исследования, преподавателя экологической геонауки в Мельбурнском университете и научного сотрудника Национального музея естественной истории Смитсоновского института Веры Корасидис, то, что сегодня известно как Виктория, некогда находилось в пределах полярного круга, до 80 градусов к югу от экватора, и было окутано тьмой на протяжении месяцев. Несмотря на эти суровые условия, динозавры процветали здесь, оставив после себя свидетельства своего существования в различных палеонтологических местах.

Новые иллюстрации основаны на палинологических, палеоботанических, геохимических и седиментологических данных Фото: Robert Nicholls

Эволюция лесов, в которых жили динозавры

Палеонтологи изучали породы, содержащие окаменелости динозавров из южного австралийского штата Виктория, в течение десятилетий. Однако ученые также анализировали микроскопические споры и пыльцевые зерна, которые могут быть от растений, существовавших вблизи Южного полюса в раннем меловом периоде.

В новом исследовании Корасидис в соавторстве со специалистом по пыльце и спорам в Мельбурнском университете Барбары Вагстафф изучили около 300 образцов пыльцы и спор из 48 мест вдоль побережья Виктории. Возраст этих образцов составляет от 130 до 110 миллионов лет и новые данные, полученные учеными, проливают свет на эволюцию лесов и пойм, где в прошлом жили динозавры.

Теперь ученые считают, что в те времена большую часть лесного полога составляли древние хвойные деревья, в то время как папоротники доминировали в нижнем ярусе. Наиболее распространенными папоротниками в те времена были:

чешуйчатые древовидные папоротники (Cyatheaceae);

вильчатые папоротники (Gleicheniaceae);

группа примитивных папоротников (Schizaeaceae).

Ученые также заметили обилие цветковых растений, которое появилось примерно 113 миллионов лет назад, что согласуется со временем распространения цветковых растений по всему земному шару. По словам Корасидис, появление цветковых растений в ландшафте привело к вымиранию многочисленных растений нижнего яруса — в результате 100 миллионов лет назад леса Виктории включали открытый лесной полог с преобладанием хвойных. Цветковые растения и папоротники присутствовали в нижнем ярусе наряду с печеночниками, роголистниками, плауновидными и сфагновыми мхами. Предполагается, что смена растительности, вероятно, также повлияло и на динозавров, которые к концу мелового периода расширили свой рацион, включив в него цветковые растения.

Ранее Фокус писал о том, как за 200 лет изменились динозавры: от "неуклюжего неудачника Земли" до грозного хищника.