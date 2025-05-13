Учені відновили дім "полярних динозаврів": як хижаки жили в Антарктиді 120 млн років тому

Викопні рештки містять пилок і спори епохи динозаврів — вчені використовували ці рослинні рештки, щоб відтворити середовище проживання "полярних динозаврів". У результаті ми можемо дізнатися, як хижаки процвітали в Антарктиді.

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Про це пише Live Science.

Сьогодні Австралія ізольована від інших континентів, проте близько 120 мільйонів років тому острів знаходився за Полярним колом і утворював гігантський масив суші з Антарктидою. У той час на масиві суші процвітали одні з найгрізніших хижаків в історії Землі — динозаври. Тепер ученим нарешті відомо, який вигляд мало їхнє середовище існування.

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Будинок "полярних динозаврів"

Викопні рештки в Австралії містять пилок і спори епохи динозаврів, коли острів знаходився за південним полярним колом. Тепер учені використовували рослинні залишки, щоб відтворити середовище проживання "полярних динозаврів".

Нові ілюстрації показують, що "полярні динозаври" бродили прохолодно-помірними лісами, перетнутими річками й вкритими великими папоротями. Ці динозаври включали:

невеликі орнітоподи — травоїдні динозаври з дзьобами та щоками, повними зубів;

невеликі тероподи — здебільшого м'ясоїдні динозаври, які пересувалися на двох ногах і часто мали пір'я.

За словами співавторки дослідження, викладачки екологічної геонауки в Мельбурнському університеті та наукової співробітниці Національного музею природничої історії Смітсонівського інституту Віри Корасідіс, те, що сьогодні відоме як Вікторія, колись знаходилося в межах полярного кола, до 80 градусів на південь від екватора, і було оповите пітьмою протягом місяців. Попри ці суворі умови, динозаври процвітали тут, залишивши після себе свідоцтва свого існування в різних палеонтологічних місцях.

Нові ілюстрації ґрунтуються на палінологічних, палеоботанічних, геохімічних і седиментологічних даних Фото: Robert Nicholls

Еволюція лісів, у яких жили динозаври

Палеонтологи вивчали породи, що містять скам'янілості динозаврів із південного австралійського штату Вікторія, протягом десятиліть. Однак учені також аналізували мікроскопічні спори та пилкові зерна, які можуть бути від рослин, що існували поблизу Південного полюса в ранньому крейдяному періоді.

У новому дослідженні Корасідіс у співавторстві з фахівчинею з пилку і спор у Мельбурнському університеті Барбари Вагстафф вивчили близько 300 зразків пилку і спор із 48 місць уздовж узбережжя Вікторії. Вік цих зразків становить від 130 до 110 мільйонів років і нові дані, отримані вченими, проливають світло на еволюцію лісів і заплав, де в минулому жили динозаври.

Тепер учені вважають, що в ті часи більшу частину лісового полога становили стародавні хвойні дерева, тоді як папороті домінували в нижньому ярусі. Найпоширенішими папоротями в ті часи були:

лускаті деревоподібні папороті (Cyatheaceae);

вильчасті папороті (Gleicheniaceae);

група примітивних папоротей (Schizaeaceae).

Вчені також помітили велику кількість квіткових рослин, яка з'явилася приблизно 113 мільйонів років тому, що узгоджується з часом поширення квіткових рослин по всій земній кулі. За словами Корасідіс, поява квіткових рослин у ландшафті призвела до вимирання численних рослин нижнього ярусу — в результаті 100 мільйонів років тому ліси Вікторії містили відкритий лісовий полог з переважанням хвойних. Квіткові рослини й папороті були присутні в нижньому ярусі поряд з печіночниками, куширками, плауноподібними та сфагновими мохами. Передбачається, що зміна рослинності, ймовірно, також вплинула і на динозаврів, які до кінця крейдяного періоду розширили свій раціон, включивши в нього квіткові рослини.

Раніше Фокус писав про те, як за 200 років змінилися динозаври: від "незграбного невдахи Землі" до грізного хижака.