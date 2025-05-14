На Земле лишь одна птица способна создать торнадо в воде: зачем ей это (видео)

Исследователи обнаружили среди пернатых настоящих мастеров динамики жидкости — розовые птицы используют все, от формы своих ног до стрекотания клювов, чтобы создать в воде крохотные торнадо и получить большее количество креветок.

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Об этом пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые обнаружили, что фламинго вовсе не являются пассивными фильтраторами, как некоторые считали ранее. На самом деле розовые птицы — активные охотники за добычей. Вместо того чтобы преследовать свою разнообразную диету, они создают возмущения в воде, которые заставляют пищу прибывать к ним, что является гораздо более эффективным подходом.

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Питание фламинго

Новое исследование было проведено под руководством доктора Виктора Ортегу Химменеса из Калифорнийского университета в Беркли и сосредоточилось на понимании пищевого поведения фламинго.

Результаты работы биологов показали, что активность птиц под водой оказалась необычайно сложной и может дать ценные советы о том, как люди могут концентрировать объекты в воде. Например, ученые считают, что стратегию фламинго можно использовать для концентрирования и удаления из воды микропластика.

Фламинго питаются всем, что подходит им по размеру и находится на мелководье: от артемии до личинок насекомых, самих насекомых и креветок. Известно, что их цвет обусловлен каротиноидами в сине-зеленых водорослях, которые они либо едят напрямую, либо потребляют через водных животных, питающихся водорослями. И теперь ученым удалось раскрыть секрет того, как фламинго удается максимизировать концентрацию пищи в воде, чтобы удовлетворить свои потребности.

Крошечные торнадо в воде

В ходе исследования ученые могли видеть на поверхности воды лишь рябь, однако доктор Ортега Хименес считал, что под водой, вероятно, происходит нечто более любопытное. Наблюдения за птицами привели к тому, что ученым удалось заснять кормление фламинго с помощью подводных камер, подсвечивая пузырьки в воде лазерами, чтобы обнаружить скрытое движение.

Далее ученые разработали компьютерные модели динамики воды и напечатали на 3D-принтере клювы и лапы фламинго, чтобы увидеть, как их форма и движение влияют на воду. В результате ученым удалось доказать, что фламинго объединяют способ передвижения своих ног и стук клювов особой формы, чтобы создавать вихри, направляющие воду к клюву. Воронки вращаются так быстро, что артемии или быстро движущиеся водные лодочники редко могут избежать охоты фламинго.

Как фламинго создают торнадо в воде

Процесс начинается с того, как перепончатые лапы птиц перемешивают воду. Ученые обнаружили, что водоплавающие птицы разработали решение, используя гибкую перепонку, которая меняет свою форму, чтобы предотвратить эффект всасывания. Это дает фламинго дополнительное преимущество, выдавливая осадочные вихри, богатые пищевыми продуктами, когда пернатые поднимают лапы. Расставление ног при движении вниз и складывание перепонок вверх максимизируют эффект.

L-образный клюв фламинго создает второй вихрь, который концентрирует пищу по направлению к нему, когда он тянется прямо вверх по воде. Удерживание верхнего клюва неподвижным и плоским ко дну озера при быстром щелканье нижнего клюва обеспечивает последний элемент головоломки.

По словам исследователей, такая стратегия, вероятно, позволяет фламинго увеличить захват добычи в 7 раз. Но даже это еще не все. Известно, что мощный язык фламинго качает воду как поршень, и он думает, что мы можем узнать больше о том, как это работает. Клюв также выстлан пластинками, которые напоминают гребни или китовый ус, захватывая добычу, чтобы вычерпнуть ее из воды. Ученые подозревают, что в этом процессе также кроется невероятная стратегия, увеличивающая шансы фламинго на успех во время кормления. Авторы исследования хотят проверить свою теорию в дальнейших исследованиях.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что фламинго создают собственные группировки.