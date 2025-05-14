На Землі лише один птах здатен створити торнадо у воді: навіщо йому це (відео)

Дослідники виявили серед пернатих справжніх майстрів динаміки рідини — рожеві птахи використовують усе, від форми своїх ніг до скреготіння дзьобів, щоб створити у воді крихітні торнадо та отримати більшу кількість креветок.

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Про це пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені виявили, що фламінго зовсім не є пасивними фільтраторами, як дехто вважав раніше. Насправді рожеві птахи — активні мисливці за здобиччю. Замість того щоб переслідувати свою різноманітну дієту, вони створюють збурення у воді, які змушують їжу прибувати до них, що є набагато ефективнішим підходом.

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Харчування фламінго

Нове дослідження було проведене під керівництвом доктора Віктора Ортегу Хімменеса з Каліфорнійського університету в Берклі й зосередилося на розумінні харчової поведінки фламінго.

Результати роботи біологів показали, що активність птахів під водою виявилася надзвичайно складною і може дати цінні поради про те, як люди можуть концентрувати об'єкти у воді. Наприклад, учені вважають, що стратегію фламінго можна використовувати для концентрування і видалення з води мікропластику.

Фламінго харчуються всім, що підходить їм за розміром і знаходиться на мілководді: від артемії до личинок комах, самих комах і креветок. Відомо, що їхній колір зумовлений каротиноїдами в синьо-зелених водоростях, які вони або їдять безпосередньо, або споживають через водних тварин, що харчуються водоростями. І тепер ученим вдалося розкрити секрет того, як фламінго вдається максимізувати концентрацію їжі у воді, щоб задовольнити свої потреби.

Крихітні торнадо у воді

Під час дослідження вчені могли бачити на поверхні води лише брижі, проте доктор Ортега Хіменес вважав, що під водою, ймовірно, відбувається щось цікавіше. Спостереження за птахами призвели до того, що вченим вдалося зняти годування фламінго за допомогою підводних камер, підсвічуючи бульбашки у воді лазерами, щоб виявити прихований рух.

Далі вчені розробили комп'ютерні моделі динаміки води та надрукували на 3D-принтері дзьоби та лапи фламінго, щоб побачити, як їхня форма та рух впливають на воду. У результаті вченим вдалося довести, що фламінго об'єднують спосіб пересування своїх ніг і стукіт дзьобів особливої форми, щоб створювати вихори, що направляють воду до дзьоба. Воронки обертаються так швидко, що артемії або водні човнярі, які швидко рухаються, рідко можуть уникнути полювання фламінго.

Як фламінго створюють торнадо у воді

Процес починається з того, як перетинчасті лапи птахів перемішують воду. Вчені виявили, що водоплавні птахи розробили рішення, використовуючи гнучку перетинку, яка змінює свою форму, щоб запобігти ефекту всмоктування. Це дає фламінго додаткову перевагу, видавлюючи осадові вихори, багаті харчовими продуктами, коли пернаті підіймають лапи. Розставлення ніг під час руху вниз і складання перетинок догори максимізують ефект.

L-подібний дзьоб фламінго створює другий вихор, який концентрує їжу у напрямку до нього, коли він тягнеться прямо вгору по воді. Утримування верхнього дзьоба нерухомим і плоским до дна озера під час швидкого клацання нижнього дзьоба забезпечує останній елемент головоломки.

За словами дослідників, така стратегія, ймовірно, дає змогу фламінго збільшити захоплення здобичі в 7 разів. Але навіть це ще не все. Відомо, що потужний язик фламінго качає воду як поршень, і він думає, що ми можемо дізнатися більше про те, як це працює. Дзьоб також вистелений пластинками, які нагадують гребені або китовий вус, захоплюючи здобич, щоб черпнути її з води. Вчені підозрюють, що в цьому процесі також криється неймовірна стратегія, що збільшує шанси фламінго на успіх під час годування. Автори дослідження хочуть перевірити свою теорію в подальших дослідженнях.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що фламінго створюють власні угруповання.