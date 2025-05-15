Назван простой способ понять, сможете ли вы дожить до 100 лет: как это сделать

Исследователи разработали простой тест, который способен оценить продолжительность жизни человека. Ученые считают, что пройдя тест, человек сможет понять, удастся ли ему дожить до 100 лет.

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Об этом пишет Newsmax Health.

Исследование было опубликовано в журнале Clinical Interventions in Aging и показывает, что сила захвата на самом деле является "незаменимым биомаркером для пожилых людей". Отметим, что сила захвата — мера силы, прилагаемой мышцами руки и предплечья при захвате предмета. И теперь есть доказательства того, что это мощный показатель общего мышечного здоровья, который отражает общее физическое состояние организма.

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Сила захвата

Результаты новой работы ученых показывают, что снижение силы захвата связано со слабостью, снижением подвижности и более высоким риском падений у пожилых людей. Кроме того, этот показатель может указывать на основные состояния здоровья, которые часто становятся более распространенными с возрастом, в том числе:

сердечно-сосудистые заболевания;

диабет;

неврологические расстройства.

В ходе исследования ученые изучили связь между силой захвата и смертностью у 140 000 взрослых. Команда обнаружила, что слабая сила захвата на самом деле связана с более высоким риском сердечных заболеваний, сердечного приступа, инсульта и смерти.

Сила захвата, похоже, также является показателем когнитивного и психического здоровья. Например, исследование 2022 года показало, что повышенная сила захвата связана с лучшей когнитивной функцией, меньше депрессией и тревогой, а также более высокой удовлетворенностью жизнью.

Исследование также показало, что люди с более слабой силой захвата с большей вероятностью сталкиваются с ранней смертью, более медленным восстановлением после болезней и снижением качества жизни. И наоборот, люди с более сильной силой захвата, как правило, живут дольше и здоровее.

Тест на силу захвата

По словам автора исследования Джошуа Дэвидсона из Университета Дерби в Англии, простота теста на силу захвата с использованием динамометра делает его невероятно простым, удобным и экономным инструментом для оценки старения в различных группах населения.

Впрочем, Дэвидсон отмечает, что вы можете проверить силу захвата дома и без динамометра — для этого достаточно просто сжать теннисный мяч. Для этого необходимо взять теннисный мяч в одну руку и сжимать его так долго, как только возможно, прежде чем почувствуется усталость.

Исследователи рекомендуют сжимать мяч в течение 15-30 секунд — если вам удастся успешно пройти этот тест, это один из показателей, который может предсказать, что вы можете прожить до 100 лет. Впрочем, не стоит отчаиваться, если вам не удалось пройти тест, ученые считают, что силу захвата можно улучшить. Для этого рекомендуются упражнения, которые задействуют руки и другие группы мышц. В том числе:

становая тяга;

рубка дров;

подтягивание на перекладине.

Средний показатель продолжительности в мире

Согласно исследованиям, точный текущий показатель средней продолжительности жизни в мире не представлен, но существует глобальная цель достичь 80 лет к 2030 году. Однако новые исследования показывают, что средняя продолжительность жизни в мире выросла с 48 лет в 1900 году до 67 лет в 1950 году, а затем до 76 лет в начале тысячелетия. Однако к 2021 году средняя продолжительность жизни в мире выросла лишь до 77 лет. Если бы рост продолжительности продолжался теми же темпами, ожидалось бы, что средняя продолжительности жизни могла бы достигнуть 83 лет. Но анализ новых данных показывает, что ребенок, рожденный в 2022 году, может рассчитывать прожить до 78,9 лет, если он мальчик, и до 82,8 лет, если она девочка. Все это указывает на явное замедление роста продолжительности жизни.

Как увеличить продолжительность жизни

Согласно исследованиям, существует несколько ключевых факторов, влияющих на увеличение продолжительности жизни, среди которых:

здоровый образ жизни;

социально-экономические факторы, в том числе доступность качественного здравоохранения и экономического развития региона;

отказ от рискованного поведения;

снижение потребления алкоголя;

отказ от курения;

доступ к эффективной системе здравоохранения.

Ранее Фокус писал о том, что человечество продолжает увеличивать среднюю продолжительность жизни.