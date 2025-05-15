Названо простий спосіб зрозуміти, чи зможете ви дожити до 100 років: як це зробити

Дослідники розробили простий тест, який здатний оцінити тривалість життя людини. Вчені вважають, що пройшовши тест, людина зможе зрозуміти, чи вдасться їй дожити до 100 років.

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Про це пише Newsmax Health.

Дослідження було опубліковане в журналі Clinical Interventions in Aging і показує, що сила захоплення насправді є "незамінним біомаркером для літніх людей". Зазначимо, що сила захоплення — міра сили, яку докладають м'язи руки й передпліччя під час захоплення предмета. І тепер є докази того, що це потужний показник загального м'язового здоров'я, який відображає загальний фізичний стан організму.

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Сила захоплення

Результати нової роботи вчених показують, що зниження сили захоплення пов'язане зі слабкістю, зниженням рухливості та вищим ризиком падінь у літніх людей. Крім того, цей показник може вказувати на основні стани здоров'я, які часто стають більш поширеними з віком, зокрема:

серцево-судинні захворювання;

діабет;

неврологічні розлади.

Під час дослідження вчені вивчили зв'язок між силою захоплення і смертністю у 140 000 дорослих. Команда виявила, що слабка сила захоплення насправді пов'язана з вищим ризиком серцевих захворювань, серцевого нападу, інсульту і смерті.

Сила захоплення, схоже, також є показником когнітивного та психічного здоров'я. Наприклад, дослідження 2022 року показало, що підвищена сила захоплення пов'язана з кращою когнітивною функцією, меншою депресією і тривогою, а також вищою задоволеністю життям.

Дослідження також показало, що люди зі слабшою силою захоплення з більшою ймовірністю стикаються з ранньою смертю, повільнішим відновленням після хвороб і зниженням якості життя. І навпаки, люди з сильнішою силою захоплення, як правило, живуть довше і здоровіше.

Тест на силу захоплення

За словами автора дослідження Джошуа Девідсона з Університету Дербі в Англії, простота тесту на силу захоплення з використанням динамометра робить його неймовірно простим, зручним та економним інструментом для оцінки старіння в різних групах населення.

Утім, Девідсон зазначає, що ви можете перевірити силу захоплення вдома і без динамометра — для цього достатньо просто стиснути тенісний м'яч. Для цього необхідно взяти тенісний м'яч в одну руку і стискати його так довго, як тільки можливо, перш ніж відчується втома.

Дослідники рекомендують стискати м'яч протягом 15-30 секунд — якщо вам вдасться успішно пройти цей тест, це один із показників, який може передбачити, що ви можете прожити до 100 років. Утім, не варто впадати у відчай, якщо вам не вдалося пройти тест, учені вважають, що силу захоплення можна поліпшити. Для цього рекомендуються вправи, які залучають руки та інші групи м'язів. У тому числі:

станова тяга;

рубка дров;

підтягування на перекладині.

Середній показник тривалості у світі

Згідно з дослідженнями, точний поточний показник середньої тривалості життя у світі не представлений, але існує глобальна мета досягти 80 років до 2030 року. Однак нові дослідження показують, що середня тривалість життя у світі зросла з 48 років у 1900 році до 67 років у 1950 році, а потім до 76 років на початку тисячоліття. Однак до 2021 року середня тривалість життя у світі зросла лише до 77 років. Якби зростання тривалості тривало тими самими темпами, очікувалося б, що середня тривалість життя могла б досягти 83 років. Але аналіз нових даних показує, що дитина, народжена 2022 року, може розраховувати прожити до 78,9 року, якщо вона хлопчик, і до 82,8 року, якщо вона дівчинка. Усе це вказує на явне уповільнення зростання тривалості життя.

Як збільшити тривалість життя

Згідно з дослідженнями, існує кілька ключових чинників, що впливають на збільшення тривалості життя, серед яких:

здоровий спосіб життя;

соціально-економічні чинники, зокрема доступність якісної охорони здоров'я та економічного розвитку регіону;

відмова від ризикованої поведінки;

зниження споживання алкоголю;

відмова від куріння;

доступ до ефективної системи охорони здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що людство продовжує збільшувати середню тривалість життя.