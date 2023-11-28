Усе здоровіше і міцніше: людство продовжує збільшувати середню тривалість життя

Багато людей у наш час можуть похвалитися тим, що прожили набагато довше за своїх предків. І, крім загального рівня комфорту життя, за цією зміною стоїть безліч різноманітних чинників.

Related video

У глобальній перспективі тривалість життя людей за останнє століття значно збільшилася. Станом на 2021 рік середня тривалість життя у світі становитиме трохи більше ніж 70 років, що є разючим контрастом порівняно з 32 роками, зареєстрованими в 1900 році. Така динаміка зумовлена безліччю чинників, зокрема значними досягненнями медичної науки, ініціативами в галузі громадської охорони здоров'я та загальним поліпшенням умов життя, пише Our Wold In Data.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Ключовим фактором, що сприяє збільшенню тривалості життя, є різке зниження рівня дитячої смертності. Однак не тільки молодь користується перевагами; люди різного віку, включно з дорослими та літніми, живуть довше. Ці поліпшення пояснюються вдосконаленням системи охорони здоров'я, зокрема, розвитком неонатального догляду, застосуванням антибіотиків і вакцин, а також поліпшенням харчування, доступу до чистої води та санітарії.

Ця тенденція простежується в усіх регіонах світу. Цікаво, що в 1800 році в жодному регіоні світу середня тривалість життя не перевищувала 40 років. Це різке зрушення підкреслює колективний вплив підвищення рівня життя, економічного зростання і зусиль зі скорочення бідності.

З 1950 року у світі спостерігаються значні поліпшення в галузі охорони здоров'я і тривалості життя, що кидає виклик застарілим уявленням, які, як і раніше, розглядають світ через призму середини XX століття. У минулому світ часто сприймався з погляду різкого поділу, особливо в галузі охорони здоров'я та якості життя, але недавній прогрес значною мірою розмив ці кордони.

Очікувана тривалість життя при народженні в певному році Фото: карта распространения оспы обезьян

Помітною віхою на цьому шляху стало збільшення тривалості життя у світі. За даними Організації Об'єднаних Націй на 2019 рік, середня тривалість життя у світі становить 72,6 років. Ця цифра особливо вражає, якщо порівнювати з історичними даними: середня тривалість життя у світі сьогодні перевершує показники найбагатших країн 1950 року. Тоді країною з найвищою тривалістю життя вважалася Норвегія — 72,3 років.

Цей чудовий прогрес підкреслює значну зміну глобальних тенденцій у галузі охорони здоров'я, вказуючи на те, що більшість населення світу тепер може розраховувати прожити стільки ж, скільки жителі найбагатших країн майже сім десятиліть тому. Ця зміна відображає прогрес у сфері медичного обслуговування, політики охорони здоров'я та загальних умов життя в усьому світі.

Раніше Фокус писав про п'ять простих і ефективних звичок для зміцнення здоров'я мозку. У гонитві за здоровим мозком наука і повсякденні звички перетинаються напрочуд простими способами.

Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей мають проблеми зі сном, що негативно позначається на їхньому повсякденному житті.