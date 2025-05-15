Открыт совершенно новый вид лягушек: никто никогда не встречал таких ранее (фото)

Исследователи впервые обнаружили удивительный вид ядовитых лягушек-дротиков, которые отличаются удивительным окрасом: их конечности медного цвета, тогда как тело покрыто синими полосками.

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Об этом пишет IFLScience.

Ядовитые лягушки-дротики — одни из самых красочных земноводных в мире, а их классическая окраска служит предупреждением тем, кто захочет съесть несколько закусок на основе лягушек. Недавно ученые исследовали новые виды в роде Ranitomeya привело к открытию совершенно нового вида с конечностями медного цвета и телом в синюю полоску. Теперь к отряду ядовитых лягушек-дротиков присоединяется еще один новый вид.

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Новый вид ядовитых лягушек

Новый вид был обнаружен учеными в бассейне реки Журуа на западе бразильской Амазонии. Отметим, что из-за своей удаленности эта область невероятно труднодоступна и трудноизучаема. Род Ranitomeya состоял из 16 видов, а потому до сих пор в течение более 10 лет не было добавлено ни одного нового вида. Исследователи отмечают, что во многом это связано с путаницей в том, как выглядят отдельные виды, и вариациями, распространенными внутри видов.

В общей сложности ученые отобрали 26 особей нового вида, из них пять головастиков. Также были записаны крики семи самцов лягушек. Команда извлекла ДНК взрослых особей и головастиков, а затем объединила их с данными филогенетического анализа — это позволило определить, являются ли они совершенно новым видом.

Результаты новой работы ученых подтвердили, что ученым действительно удалось открыть совершенно новый вид, получивший название Ranitomeya aetherea. Слово "aetherea" происходит от латинского слова, означающего "небесный", из-за небесно-голубого цвета спинной стороны лягушек.

Эти восхитительные металлические лягушки "не от мира сего" Фото: PLOS ONE

Необычный окрас лягушек

Новый вид характеризуется тремя параллельными светло-голубыми полосами вдоль спины, конечностями медного цвета с коричневыми пятнами и головой, которая немного шире своей длины. Наблюдения показывают, что вид наиболее активен ранним утром и поздним вечером; лягушки также боле активны днем во время дождя.

Ареал вида распространяется на районы с растениями бананаира брава и опавшими пальмовыми листьями. В настоящее время вид встречается только в одной небольшой области, но команда признает, что район реки Журуа в целом плохо изучен, и можно было бы найти больше лягушек, если бы область была лучше исследована.

Ранее Фокус писал о самом старом головастике Земли: гигант скрывался на дне пруда 161 миллион лет.