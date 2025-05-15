Відкрито абсолютно новий вид жаб: ніхто ніколи не зустрічав таких раніше (фото)

Дослідники вперше виявили дивовижний вид отруйних жаб-дротиків, які вирізняються дивовижним забарвленням: їхні кінцівки мідного кольору, тоді як тіло вкрите синіми смужками.

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Про це пише IFLScience.

Отруйні жаби-дротики — одні з найяскравіших земноводних у світі, а їхнє класичне забарвлення слугує попередженням тим, хто захоче з'їсти кілька закусок на основі жаб. Нещодавно вчені досліджували нові види в роді Ranitomeya, що призвело до відкриття абсолютно нового виду з кінцівками мідного кольору і тілом у синю смужку. Тепер до загону отруйних жаб-дротиків приєднується ще один новий вид.

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Новий вид отруйних жаб

Новий вид був виявлений вченими в басейні річки Журуа на заході бразильської Амазонії. Зазначимо, що через свою віддаленість ця область неймовірно важкодоступна і її важко вивчати. Рід Ranitomeya складався з 16 видів, а тому досі протягом понад 10 років не було додано жодного нового виду. Дослідники зазначають, що багато в чому це пов'язано з плутаниною в тому, який вигляд мають окремі види, і варіаціями, поширеними всередині видів.

Загалом учені відібрали 26 особин нового виду, з них п'ять пуголовків. Також були записані крики семи самців жаб. Команда витягла ДНК дорослих особин і пуголовків, а потім об'єднала їх із даними філогенетичного аналізу — це дало змогу визначити, чи є вони абсолютно новим видом.

Результати нової роботи вчених підтвердили, що вченим дійсно вдалося відкрити абсолютно новий вид, який отримав назву Ranitomeya aetherea. Слово "aetherea" походить від латинського слова, що означає "небесний", через небесно-блакитний колір спинного боку жаб.

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Незвичайне забарвлення жаб

Новий вид характеризується трьома паралельними світло-блакитними смугами вздовж спини, кінцівками мідного кольору з коричневими плямами та головою, трохи ширшою за свою довжину. Спостереження показують, що вид найактивніший рано вранці та пізно ввечері; жаби також більш активні вдень під час дощу.

Ареал виду поширюється на райони з рослинами бананаїра брава та опалим пальмовим листям. Наразі вид зустрічається тільки в одній невеликій ділянці, але команда визнає, що район річки Журуа загалом погано вивчений, і можна було б знайти більше жаб, якби ділянка була краще досліджена.

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