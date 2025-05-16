Самый крупный источник CO2 на Земле снизил свои выбросы: это может быть началом конца

Китай является крупнейшим источником выбросов углекислого газа на планете. За последние 12 месяцев стране удалось снизить выбросы CO2, несмотря на рост спроса на электроэнергию.

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Об этом сообщает New Scientist.

Китай сократил выбросы углекислого газа

По словам экспертов, это обнадеживающий показатель, который свидетельствует о том, что огромные инвестиции Китая в чистую энергетику начали постепенно вытеснять ископаемое топливо. Правда, ученые не исключают, что выбросы Китая все еще могут вырасти снова.

Анализ экономических и энергетических данных Китая провел Лаури Мюлливирт из Центра исследований энергетики и чистого воздуха, исследовательской организации в Финляндии. В его отчете говорится, что выбросы CO2 в Китае в среднем снизились на 1% за последние 12 месяцев. К примеру, в первом квартале 2025 года выбросы углекислого газа уменьшились на 1,6% в сравнении с прошлым годом.

Количество выбросов углекислого газа в Китае снизилось не впервые. В прошлый раз подобное произошло во время карантина из-за пандемии коронавируса, когда экономика страны остановилась. В этот же раз снижение выбросов произошло несмотря на то, что страна использовала больше энергии.

“Это означает, что текущее снижение выбросов имеет гораздо больше шансов сохраниться в долгосрочной перспективе”, - говорит Мюлливирт.

Такие результаты связаны с рекордным развитием солнечной, ветровой и ядерной энергетики Китая. Более широкие экономические сдвиги от производства цемента и стали, которые являются углеродоемкими отраслями, также способствовали снижению. Другим фактором является скачок доли людей, управляющих электромобилями, что сократило спрос на нефть.

Если такая тенденция сохранится в Китае, то выбросы углерода на планете могут продолжить снижение. Для Китая же последующее снижение выбросов будет означать, что страна прошла свой пик, опередив на несколько лет свою цель к 2030 году. Такое достижение станет весомой вехой в усилиях человечества в борьбе с изменением климата.

“Если и когда лидеры Китая придут к выводу, что они действительно взяли проблему под контроль, и начнут снижать выбросы, это позволит Китаю стать гораздо более сильным и гораздо более позитивным игроком в международной климатической политике и побудит других двигаться в том же направлении”, - отмечает эксперт.

Но также существует ряд факторов, которые могут снова увеличить выбросы Китая. В краткосрочной перспективе жаркое лето может повысить спрос на энергоемкие системы кондиционирования воздуха. Как и в 2022 и 2023 годах, засуха может снизить способность гидроэлектростанций вырабатывать электроэнергию, заставив угольные и газовые электростанции компенсировать разницу, говорит Дэвид Фишман из Lantau Group, консалтинговой компании в Гонконге.

Также тарифы администрации Дональда Трампа, чьи последствия остаются неизвестными, сделали прогнозы выбросов Китая достаточно туманными.

В будущем Китаю придется строить сотни гигаватт в год новой чистой генерации электроэнергии, чтобы не отставать от собственного спроса. Здесь все будет зависеть от тех целей, которые поставит правительство Китая в своей следующей “пятилетке”.

“Судьба глобального климата не зависит от того, что произойдет в Китае этим летом, но она во многом зависит от того, что произойдет с выбросами Китая в течение следующих лет и в течение следующего десятилетия”, — подытожил автор исследования.

Китай – лидер по выбросам CO2

Китай, как самая населённая страна в мире с огромной промышленной базой, стал крупнейшим источником выбросов углекислого газа (CO2). Эта страна производит и потребляет огромные объемы энергии, часть которой производится на угольных источниках энергии. Уголь остаётся основным источником энергии в Китае из-за его доступности и низкой стоимости, что приводит к значительным выбросам CO2 при сжигании. Кроме того, рост экономики и индустриализации усиливает потребность в энергоресурсах, что также способствует увеличению выбросов парниковых газов.

Помимо этого, быстрый рост городского населения и увеличение автопарка приводят к увеличению использования автотранспорта и, как следствие, к дополнительным выбросам CO2. Проблемы с загрязнением воздуха в крупных китайских городах стали широко известными, и государственные власти активно работают над снижением вредных выбросов, включая CO2, через внедрение более строгих экологических стандартов и стимулирование использования альтернативных источников энергии.

Необходимость в сырьевых ресурсах для обеспечения стремительного экономического роста также подталкивает Китай к интенсивной добыче и переработке ресурсов, что в свою очередь сопровождается значительными экологическими последствиями, включая увеличение выбросов CO2. Эти факторы делают Китай ключевым фигурантом в международных дискуссиях о климатических изменениях и необходимости усилий по сокращению парниковых газов для достижения глобальных климатических целей.

Напомним, один из океанов Земли теряет способность поглощать CO2. Исследователи обнаружили, что Северный Ледовитый океана понемногу теряет свою способность поглощать углекислый газ и на то есть причины.