Найбільше джерело CO2 на Землі знизило свої викиди: це може бути початком кінця

Китай є найбільшим джерелом викидів вуглекислого газу на планеті. За останні 12 місяців країні вдалося знизити викиди CO2, попри зростання попиту на електроенергію.

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Про це повідомляє New Scientist.

Китай скоротив викиди вуглекислого газу

За словами експертів, це обнадійливий показник, який свідчить про те, що величезні інвестиції Китаю в чисту енергетику почали поступово витісняти викопне паливо. Щоправда, вчені не виключають, що викиди Китаю все ще можуть зрости знову.

Аналіз економічних та енергетичних даних Китаю провів Лаурі Мюллівірт із Центру досліджень енергетики та чистого повітря, дослідницької організації у Фінляндії. У його звіті йдеться, що викиди CO2 в Китаї в середньому знизилися на 1% за останні 12 місяців. Наприклад, у першому кварталі 2025 року викиди вуглекислого газу зменшилися на 1,6%, як порівняти з минулим роком.

Кількість викидів вуглекислого газу в Китаї знизилася не вперше. Минулого разу подібне сталося під час карантину через пандемію коронавірусу, коли економіка країни зупинилася. Цього ж разу зниження викидів відбулося попри те, що країна використовувала більше енергії.

"Це означає, що поточне зниження викидів має набагато більше шансів зберегтися в довгостроковій перспективі", — каже Мюллівірт.

Такі результати пов'язані з рекордним розвитком сонячної, вітрової та ядерної енергетики Китаю. Ширші економічні зрушення від виробництва цементу і сталі, які є вуглецевоємними галузями, також сприяли зниженню. Іншим фактором є стрибок частки людей, які керують електромобілями, що скоротило попит на нафту.

Якщо така тенденція збережеться в Китаї, то викиди вуглецю на планеті можуть продовжити зниження. Для Китаю ж подальше зниження викидів означатиме, що країна пройшла свій пік, випередивши на кілька років свою мету до 2030 року. Таке досягнення стане вагомою віхою в зусиллях людства в боротьбі зі зміною клімату.

"Якщо і коли лідери Китаю дійдуть висновку, що вони справді взяли проблему під контроль, і почнуть знижувати викиди, це дасть змогу Китаю стати набагато сильнішим і набагато позитивнішим гравцем у міжнародній кліматичній політиці та спонукає інших рухатися в тому самому напрямку", — зазначає експерт.

Але також існує низка факторів, які можуть знову збільшити викиди Китаю. У короткостроковій перспективі спекотне літо може підвищити попит на енергоємні системи кондиціонування повітря. Як і в 2022 і 2023 роках, посуха може знизити здатність гідроелектростанцій виробляти електроенергію, змусивши вугільні та газові електростанції компенсувати різницю, каже Девід Фішман з Lantau Group, консалтингової компанії в Гонконзі.

Також тарифи адміністрації Дональда Трампа, чиї наслідки залишаються невідомими, зробили прогнози викидів Китаю досить туманними.

У майбутньому Китаю доведеться будувати сотні гігават на рік нової чистої генерації електроенергії, щоб не відставати від власного попиту. Тут усе залежатиме від тих цілей, які поставить уряд Китаю у своїй наступній "п'ятирічці".

"Доля глобального клімату не залежить від того, що станеться в Китаї цього літа, але вона багато в чому залежить від того, що станеться з викидами Китаю протягом наступних років і протягом наступного десятиліття", — підсумував автор дослідження.

Китай — лідер за викидами CO2

Китай, як найбільш населена країна у світі з величезною промисловою базою, став найбільшим джерелом викидів вуглекислого газу (CO2). Ця країна виробляє і споживає величезні обсяги енергії, частина якої виробляється на вугільних джерелах енергії. Вугілля залишається основним джерелом енергії в Китаї через його доступність і низьку вартість, що призводить до значних викидів CO2 під час спалювання. Крім того, зростання економіки та індустріалізації посилює потребу в енергоресурсах, що також сприяє збільшенню викидів парникових газів.

Крім цього, швидке зростання міського населення і збільшення автопарку призводять до збільшення використання автотранспорту і, як наслідок, до додаткових викидів CO2. Проблеми із забрудненням повітря у великих китайських містах стали широко відомими, і державна влада активно працює над зниженням шкідливих викидів, включно з CO2, через впровадження суворіших екологічних стандартів і стимулювання використання альтернативних джерел енергії.

Необхідність у сировинних ресурсах для забезпечення стрімкого економічного зростання також підштовхує Китай до інтенсивного видобутку та переробки ресурсів, що, своєю чергою, супроводжується значними екологічними наслідками, включно зі збільшенням викидів CO2. Ці фактори роблять Китай ключовим фігурантом у міжнародних дискусіях про кліматичні зміни та необхідність зусиль зі скорочення парникових газів для досягнення глобальних кліматичних цілей.

Нагадаємо, один з океанів Землі втрачає здатність поглинати CO2. Дослідники виявили, що Північний Льодовитий океан потроху втрачає свою здатність поглинати вуглекислий газ і на те є причини.