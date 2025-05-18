Слоны имеют самые большие уши на Земле: на самом деле они нужны не для лучшего слуха (фото)

Крупнейшие наземные млекопитающие, то есть слоны, имеют самые большие ужи в животном мире и для этого есть очень важная причина.

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Об этом пишет Live Science.

Слоны – это животные, которые являются очень умными, имеют хорошую память и огромный размер. Поэтому они являются самым большими наземными животными на нашей планете. Высота африканских слонов достигает 3-4 метров, длина от головы до хвоста составляет 6-7 метров. Но слоны также обладают самыми большими ушами. У африканских слонов уши достигают в длину 2 метров, а в ширину – 1,2 метра. При этом у азиатских слонов уши немного меньше.

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Хотя у слонов огромные уши, они на самом деле не имеют самые большие уши относительно размера их тела. В этом плане рекордсменом является длинноухий тушканчик. Огромные уши для слонов имеют большое значение – они охлаждают этих огромных животных.

По словам Уильяма Сандерса из Мичиганского университета, слоны вырабатывают много тепла. В отличие от людей слоны не потеют. Вместо этого они имеют очень мало волос на теле и массивные уши, которые действуют как охлаждающее устройство. Уши слонов заполнены крупными кровеносными сосудами, которые помогают этим животным регулировать количество тепла.

Слоны – это животные, которые являются очень умными, имеют хорошую память и огромный размер Фото: Colorado State University

Адвайт Джукар из Флоридского музея естественной истории говорит, что, когда слонам становится очень жарко, они могут перегонять кровь в уши, а затем хлопать ими. Уши слона имеют тонкую кожу толщиной всего в несколько миллиметров, а кровеносные сосуды большие, что позволяет слонам перемещать примерно 20% крови через уши в любой момент времени.

Хотя у слонов огромные уши, они на самом деле не имеют самые большие уши относительно размера их тела. В этом плане рекордсменом является длинноухий тушканчик Фото: Скриншот

Чем больше уши, тем больше у них площадь поверхности для отдачи тепла. Поскольку кровь имеет более высокую температуру чем воздух, тепло рассеивается в окружающей среде. Затем более холодная кровь перемещается обратно в тело, что помогает слонам снизить общую температуру. При этом слоны могут расширять или сужать свои кровеносные сосуды в зависимости от температуры воздуха, а это помогает регулировать температуру тела.

Самые большие уши по сравнению с размером тела имеет длинноухий тушканчик

По словам ученых, мамонты, которые являются родственниками современных слонов, впервые появились в Африке. Когда они начали мигрировать в более холодный климат, то их уши уменьшились. Но у мамонтов был мех, что позволяло им регулировать тепло своего тела. У слонов же все наоборот – меха нет, но есть большие уши.

Уши слонов имеют и другие функции. Например, ученые выяснили, что слоны используют свои уши для улавливания низкочастотных звуков. Слоны также могут улавливать низкочастотные вибрации через свои лапы. Таим образом слоны с помощью лап и ушей могут общаться на расстоянии в десятки километров.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, что только слоны и люди не имеют этой кости в своем теле.

Также Фокус писал о том, что ученые воспроизвели зарождение жизни благодаря тому, что нашли подсказку в подводных "химических садах".