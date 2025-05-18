Слони мають найбільші вуха на Землі: насправді вони потрібні не для кращого слуху (фото)

Найбільші наземні ссавці, тобто слони, мають найбільші вужі у тваринному світі і для цього є дуже важлива причина.

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Про це пише Live Science.

Слони — це тварини, які є дуже розумними, мають хорошу пам'ять і величезний розмір. Тому вони є найбільшими наземними тваринами на нашій планеті. Висота африканських слонів сягає 3-4 метрів, довжина від голови до хвоста становить 6-7 метрів. Але слони також мають найбільші вуха. У африканських слонів вуха досягають у довжину 2 метрів, а в ширину — 1,2 метра. При цьому в азіатських слонів вуха трохи менші.

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Хоча слони мають величезні вуха, вони насправді не мають найбільших вух відносно розміру їхнього тіла. У цьому плані рекордсменом є довговухий тушканчик. Величезні вуха для слонів мають велике значення — вони охолоджують цих величезних тварин.

За словами Вільяма Сандерса з Мічиганського університету, слони виробляють багато тепла. На відміну від людей слони не потіють. Натомість вони мають дуже мало волосся на тілі та масивні вуха, які діють як охолоджувальний пристрій. Вуха слонів заповнені великими кровоносними судинами, які допомагають цим тваринам регулювати кількість тепла.

Слони — це тварини, які є дуже розумними, мають хорошу пам'ять і величезний розмір Фото: Colorado State University

Адвайт Джукар із Флоридського музею природної історії каже, що, коли слонам стає дуже спекотно, вони можуть переганяти кров у вуха, а потім плескати ними. Вуха слона мають тонку шкіру завтовшки всього в кілька міліметрів, а кровоносні судини великі, що дає змогу слонам переміщати приблизно 20% крові через вуха в будь-який момент часу.

Хоча слони мають величезні вуха, вони насправді не мають найбільших вух відносно розміру їхнього тіла. У цьому плані рекордсменом є довговухий тушканчик Фото: Скриншот

Що більші вуха, то більша в них площа поверхні для віддачі тепла. Оскільки кров має вищу температуру, ніж повітря, тепло розсіюється в навколишньому середовищі. Потім холодніша кров переміщується назад у тіло, що допомагає слонам знизити загальну температуру. При цьому слони можуть розширювати або звужувати свої кровоносні судини залежно від температури повітря, а це допомагає регулювати температуру тіла.

Найбільші вуха порівняно з розміром тіла має довговухий тушканчик

За словами вчених, мамонти, які є родичами сучасних слонів, уперше з'явилися в Африці. Коли вони почали мігрувати в більш холодний клімат, то їхні вуха зменшилися. Але в мамонтів було хутро, що давало їм змогу регулювати тепло свого тіла. У слонів же все навпаки — хутра немає, але є великі вуха.

Вуха слонів мають й інші функції. Наприклад, учені з'ясували, що слони використовують свої вуха для вловлювання низькочастотних звуків. Слони також можуть уловлювати низькочастотні вібрації через свої лапи. Таким чином слони за допомогою лап і вух можуть спілкуватися на відстані в десятки кілометрів.

Як уже писав Фокус, вчені розповіли, що тільки слони і люди не мають цієї кістки у своєму тілі.

Також Фокус писав про те, що вчені відтворили зародження життя завдяки тому, що знайшли підказку в підводних "хімічних садах".