Супербуря на Солнце привела в действие необычный механизм на Земле (видео)

Во время мощной солнечной бури, которая произошла чуть больше недели назад, в атмосфере Земли заметили загадочное ионосферное явление. Оно называется спорадическим Е-слоем, который стал очень активен во время солнечной бури.

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Об этом сообщает SciTechDaily.

В слое атмосферы, называемом спорадическим Е-слоем, наблюдались тонкие облака, богатые металлами. Они являются достаточно редкими, но во время недавней бури на Солнце протянулись от полюсов к экватору Земли.

Открытие сделали ученые из Университета Кюсю во время мощной геомагнитной бури, которая произошла 11 мая. Необычное поведение было замечено в слое земной атмосферы, который располагается примерно в 90-10 км над уровнем моря. Эта часть атмосферы полна ионизированных металлических частиц, известных как спорадические Е-облака.

По словам ученых, такие облака достаточно тонкие, толщиной всего от 1 до 5 км, но они остаются невероятно плотными. Появляются такие облака так же внезапно, как и исчезают. Во время мощной солнечной бури эти облака резко усилились.

Огромная атмосферная волна

Явление можно было наблюдать над Юго-Восточной Азией, Австралией, южной частью Тихого океана и восточной частью Тихого океана. Но самым странным было то, что эти редкие облака путешествовали по всему земному шару, от полярных регионов к более низким широтам. Такая картина является по сути, невероятно огромной атмосферной волной, которую вызвала буря на Солнце.

На созданном видео ученые показали, как магнитосфера Земли отреагировала на удар геомагнитной бури:

Белые орбиты: все спутники, вращающиеся вокруг Земли во время шторма

Оранжевые орбиты: предлагаемые орбиты для шести космических аппаратов GDC

Оранжево-фиолетовые линии: линии магнитного поля вокруг Земли

Синие следы: трассеры скорости солнечного ветра

Зеленые облака: интенсивность тока электрического поля

“Во время недавней солнечной бури многие исследователи смотрели на то, что происходит в слое ионосферы Земли, которые находится на высоте 150-500 км над уровнем моря, потому как именно там происходит наибольшая ионизация. Спорадический Е-слой не изучался непосредственно во время бури, но мы хотели посмотреть, повлияло ли что-то столь мощное, как геомагнитная буря на этот слой атмосферы”, - говорит руководитель исследования Хуэйсинь Лю из Университета Кюсю.

В своем исследовании команда собрала огромное количество данных. Ученые использовали информацию от 37 наземных радаров – ионозондов, а также спутниковой сети COSMIC-2, которая вращается вокруг Земли.

Понимание активности слоя E имеет жизненно важное значение из-за его потенциала нарушать радиосвязь в диапазонах HF и VHF. Исследовательская группа надеется, что их новые результаты приведут к лучшему пониманию активности слоя Es и того, как такие уникальные явления создаются в ионосфере.

Что такое геомагнитная буря

Геомагнитная буря — это явление в атмосфере и магнитосфере Земли, вызванное изменениями в солнечном ветре или солнечных вспышках. Она проявляется усилением и возмущением магнитного поля Земли, что может повлиять на работу электронных систем и технологий.

Сильные геомагнитные бури могут вызывать вспышки северного или южного сияния, видимого даже в низких широтах, благодаря усилению взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. Они также могут повлиять на работу спутниковых систем, электроники на борту космических аппаратов и даже на электроэнергетические сети, вызывая геомагнитные возмущения и короткосрочные отключения.

Напомним, в окаменевших стволах древних деревьев ученые обнаружили доказательства того, что на Земле возникла самая мощная геомагнитная буря 14 375 лет назад. Это самое масштабное подобное событие среди всех известных.