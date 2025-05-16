Самая мощная солнечная буря в истории накрыла Землю: выяснилось, когда это случилось (видео)

В окаменевших стволах древних деревьев ученые обнаружили доказательства того, что на Земле возникла самая мощная геомагнитная буря 14 375 лет назад. Это самое масштабное подобное событие среди всех известных.

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Исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters, пишет ScienceAlert.

Геомагнитная буря возникает, когда Солнце выбрасывает в космос потоки плазмы, известные, как корональные выбросы массы. Часто это происходит вместе с возникновением вспышек на Солнце. Когда частицы плазмы врезаются в магнитное поле Земли, возникает геомагнитная буря.

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Самым явным последствием геомагнитной бури являются сильные и яркие полярные сияния. Но эти солнечные бури также могут вывести из строя спутники и нарушить работу систем связи и электросетей. Как уже писал Фокус, 14 мая на Солнце возникала самая мощная вспышка в этом году, но поток плазмы, который был выброшен Солнцем, не врезался в Землю. В результате вспышки на многих территориях Земли была отключена радиосвязь. Дальнейшие извержения на Солнце могут привести к появлению сильной геомагнитной бури уже на следующей неделе, считают ученые.

Вспышка на Солнце 14 мая 2025 года

В 1859 году очень мощная солнечная буря вывела из строя все телеграфные системы по всему миру, а в 1989 году — привела к многочисленным сбоям в работе электросетей. В мае 2024 года на Земле была зафиксирована самая сильная геомагнитная буря с 2003 года, которая привела к нарушению работы электросетей и связи.

Одна из особенностей геомагнитных бурь заключается в том, что они временно увеличивают количество радиоактивного изотопа углерода под названием углерод-14, который постоянно падает на Землю. Этот изотоп углерода углерод образуется в верхних слоях атмосферы Земли, когда солнечные частицы взаимодействуют с частицами в атмосфере нашей планеты.

Геомагнитная буря возникает, когда Солнце выбрасывает в космос потоки плазмы, известные, как корональные выбросы массы. Иллюстрация Фото: NASA

Углерод-14 накапливается в стволах деревьев. Поскольку он распадается с известной скоростью, ученые могут использовать его для определения того, когда возникла геомагнитная буря, с помощью исследования колец в стволах.

Ученые изучили окаменевшие стволы древних деревьев и выяснили, что они были свидетелями сильнейшей геомагнитной бури из всех известных, которая произошла в 12 350 году до н.э. По словам ученых, это событие было в 500 раз сильнее, чем известные самые мощные геомагнитные бури в XXI веке. Также ученые определили, что похожие мощные солнечные бури обрушивались на Землю в 7176 году до н. э., в 5259 г. до н. э., в 660 г. до н. э., и в 774 г. н. э.

Ученые говорят, что геомагнитная буря, возникавшая 14 375 лет назад — это единственное известное подобное событие за пределами эпохи голоцена, то есть последних примерно 12 000 лет стабильного теплого климата. По словам ученых, понимание масштаба таких событий имеет решающее значение для оценки рисков, которые будущие геомагнитные бури представляют для спутников, электросетей и систем связи.

Как уже писал Фокус, космический аппарат, изучающий Солнце, запущенный в космос в этом году, прислал на Землю потрясающие изображения зодиакального света.

Также Фокус писал о том, что Китай поделился историческими образцами почвы с Луны со всеми, кроме NASA. Китайская миссия "Чанъэ-5" в 2020 году впервые с 1976 года доставила на Землю образцы лунной почвы, часть которых наконец-то Китай передал ученым из разных стран мира. Но ученым из США сложно получить эти материалы из-за закона 2011 года.