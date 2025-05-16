Китай поделился историческими образцами почвы с Луны со всеми, кроме NASA: в чем причина

Китайская миссия “Чанъэ-5” в 2020 году впервые с 1976 года доставила на Землю образцы лунной почвы, часть которых наконец-то Китай передал ученым из разных стран мира. Но ученым из США сложно получить эти материалы из-за закона 2011 года.

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Об этом пишет Space.

Ученые из стран Европы, а также России и Эфиопии получили часть образцов лунной почвы, который доставила на Землю китайская миссия "Чанъэ-5". Всего на Землю прибыли 1,7 кг образцов. Впервые с 1976 года, ученые в 2020 году смогли получить образцы с видимой стороны Луны. 49 лет назад их в последний раз доставила на Землю советская миссия "Луна-24".

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Капсула с образцами лунной почвы приземлилась в Китае в 2020 году

В других странах мира государственные организации оплачивают анализ лунных образцов, но NASA не может финансировать американских ученых, чтобы они делали то же самое. Вместо этого Тимоти Глотч, единственный американский планетолог, который получил образец лунной почвы, должен был получить частное финансирование от своего собственного учреждения, Университета Стоуни-Брук в Нью-Йорке.

Причина в законе, принятом в 2011 году, известном как "поправка Вольфа", названном в честь Фрэнка Вольфа, сенатора-республиканца, который продвигал закон в качестве поправки в федеральный бюджет 2011 года. Этот закон запрещает сотрудничество между NASA и учеными, которых финансирует агентство, и Китайским национальным космическим управлением и китайскими учеными. Цель состоит в том, чтобы помешать китайским ученым получить информацию о космических технологиях США. Поправка Вульфа запрещает сотрудничество в области космической науки между правительствами США и Китая без предварительного одобрения Конгресса.

китайские ученые впервые достают образцы лунной почвы из капсулы "Чанъэ-5" Фото: space.com

К счастью для Глотча, это не помешало Китаю поделиться образцом лунной почвы с ним и его исследовательской группой, в которую входят ученые из Университета штата Калифорния в Сан-Франциско и Университета Гонконга, при условии, что исследования финансируются из частных источников.

Изучение образцов лунной почвы, доставленных миссией "Чанъэ-5" важно, поскольку оно позволяет проводить прямые сравнения с лунными образцами, доставленными астронавтами программы "Аполлон" в 70-х годах прошлого века.

Глотч планирует проверить тепловые свойства своего лунного образца, а затем сравнить его с тепловыми картами Луны, чтобы получить более глубокое понимание состава различных лунных регионов на основе того, как они нагреваются и остывают под воздействием солнечного света.

Китайский посадочный модуль взял образцы почвы в древнем вулканическом районе на территории Океана Бурь на Луне. Это самое большой лунное море, которое находится на видимой стороне Луны. Длина Океана Бурь с севера на юг составляет 2500 км, а площадь – 4 млн кв. км.

Океан Бурь на Луне Фото: wikipedia

Проводя сравнения между образцами миссий "Аполлон" и образцами китайской миссии, группа Глотча надеется получить более глубокое представление о вулканический процессах, которые изначально создали этот материал.

Китайские ученые уже обнаружили, что базальтовый материал в образце лунной почвы миссии "Чанъэ-5" моложе на миллиарды лет, чем образцы, собранные астронавтами США. Это говорит о том, что Луна была вулканически активной гораздо дольше, чем предполагали ученые. Возможно, вулканическая активность существовала еще 120 млн лет назад.

Как уже писал Фокус, китайские ученые поделились результатами нового исследования образцов лунной почвы миссии "Чанъэ-5". В частности, они изучили маленький стеклянный шарик, созданный в результате ударного события, который помог понять, что происходило в недрах Луны.

Также Фокус писал о том, что зонд NASA для изучения Солнца сфотографировал космическую радугу в зодиакальном свете. Это слабое рассеянное свечение, создаваемое солнечным светом, который рассеивается частицами пыли на орбите.