Зонд NASA для изучения Солнца сфотографировал космическую радугу в зодиакальном свете (фото)

На фотографиях космического аппарата PUNCH видна красочная радуга в зодиакальном свете над Землей. Это слабое рассеянное свечение, создаваемое солнечным светом, который рассеивается частицами пыли на орбите.

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Об этом пишет Space.

Миссия PUNCH состоит из четырех небольших космических аппаратов, которые работают вместе на низкой околоземной орбите. Они изучают внешнюю атмосферу Солнца или корону, а также постоянный поток заряженных частиц, выходящих из Солнца, известный как солнечный ветер. Ученые из NASA показали первый набор изображений миссии.

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Миссия PUNCH была запущен в космос 12 марта 2025 года

На фотографиях виден зодиакальный свет, который представляет собой слабое рассеянное свечение, создаваемое солнечным светом, который рассеивается частицами пыли в космосе. На одной из фотографий, сделанных прибором WFI-2 свечение переходит от красного слева к зеленому в центре и синему справа на фоне звезд.

Зодиакальный свет всегда виден на фоне зодиакальных созвездий, а потому это явление получило такое название. Данные созвездия расположены вдоль эклиптики, то есть видимого пути среди звезд, который имеет Солнце в течение года с Земли.

Цвет света на этом изображении не показывает настоящую радугу, которую можно было бы увидеть невооруженным глазом. Это цветное представление различных длин волн света Фото: NASA

Цвет света на этом изображении не показывает настоящую радугу, которую можно было бы увидеть невооруженным глазом. Это цветное представление различных длин волн света, которые показывают, что прибор может хорошо анализировать разные компоненты атмосферы Солнца.

Космические аппараты PUNCH изучают корону Солнца и солнечный ветер, измеряя поляризацию света, то есть направление, в котором свет распространяется после того, как он рассеивается частицами. С помощью прибора NFI яркий свет Cолнца блокируется, чтобы лучше видеть детали в короне. Прибор NFI запечатлел Луну, которая проходит мимо Солнца.

Прибор NFI запечатлел Луну, которая проходит мимо Солнца Фото: NASA

Эти изображения помогли ученым настроить приборы и убедиться, что они работают так, как и ожидалось.

Миссия PUNCH также имеет три широкоугольных камеры WFI, которые предназначены для наблюдения за очень тусклой, самой внешней частью короны Солнца. Приьборы WFI-1 и WFI-3 также запечатлели свечение зодиакального света, когда были видны звездные скопления Гиады и Плеяды, а также галактика Андромеды.

В верхней части изображения видна V-образная форма звездного скопления Гиады, а в правом нижнем углу — звездное скопление Плеяды Фото: NASA

Галактика Андромеды видна как тонкая спираль в правом углу изображения ниже. В верхней части можно различить созвездие Кассиопеи в виде буквы W. Плеяды можно увидеть в левой части изображения.

Галактика Андромеды видна как тонкая спираль в правом углу изображения Фото: NASA

Миссия PUNCH была запущен в космос 12 марта 2025 года вместе с новым космическим телескопом NASA под названием SPHEREx. Это инфракрасный телескоп, который должен создать огромную карту Вселенной в 102 инфракрасных цветах. Это произойдет впервые в истории.

Как уже писал Фокус, физики выяснили, какую массу имеет темная материя. Ученые установили нижний предел массы для частиц темной материи, предполагая, что они являются бозонами, а не фермионами.