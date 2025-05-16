Зонд NASA для вивчення Сонця сфотографував космічну веселку в зодіакальному світлі (фото)

На фотографіях космічного апарату PUNCH видно барвисту веселку в зодіакальному світлі над Землею. Це слабке розсіяне світіння, створюване сонячним світлом, яке розсіюється частинками пилу на орбіті.

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Про це пише Space.

Місія PUNCH складається з чотирьох невеликих космічних апаратів, які працюють разом на низькій навколоземній орбіті. Вони вивчають зовнішню атмосферу Сонця або корону, а також постійний потік заряджених частинок, що виходять із Сонця, відомий як сонячний вітер. Вчені з NASA показали перший набір зображень місії.

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Місія PUNCH була запущена в космос 12 березня 2025 року

На фотографіях видно зодіакальне світло, яке являє собою слабке розсіяне світіння, створюване сонячним світлом, що розсіюється частинками пилу в космосі. На одній з фотографій, зроблених приладом WFI-2, світіння переходить від червоного зліва до зеленого в центрі та синього праворуч на тлі зірок.

Зодіакальне світло завжди видно на тлі зодіакальних сузір'їв, а тому це явище отримало таку назву. Ці сузір'я розташовані вздовж екліптики, тобто видимого шляху серед зірок, який має Сонце протягом року із Землі.

Колір світла на цьому зображенні не показує справжню веселку, яку можна було б побачити неозброєним оком. Це кольорове представлення різних довжин хвиль світла Фото: solar-system

Колір світла на цьому зображенні не показує справжню веселку, яку можна було б побачити неозброєним оком. Це кольорове представлення різних довжин хвиль світла, які показують, що прилад може добре аналізувати різні компоненти атмосфери Сонця.

Космічні апарати PUNCH вивчають корону Сонця і сонячний вітер, вимірюючи поляризацію світла, тобто напрямок, у якому світло поширюється після того, як воно розсіюється частинками. За допомогою приладу NFI яскраве світло Сонця блокується, щоб краще бачити деталі в короні. Прилад NFI зафіксував Місяць, який проходить повз Сонце.

Прилад NFI зафіксував Місяць, який проходить повз Сонце Фото: solar-system

Ці зображення допомогли вченим налаштувати прилади і переконатися, що вони працюють так, як і очікувалося.

Місія PUNCH також має три ширококутні камери WFI, які призначені для спостереження за дуже тьмяною, найбільш зовнішньою частиною корони Сонця. Прилади WFI-1 і WFI-3 також відобразили світіння зодіакального світла, коли було видно зоряні скупчення Гіади і Плеяди, а також галактику Андромеди.

У верхній частині зображення видно V-подібну форму зоряного скупчення Гіади, а в правому нижньому кутку — зоряне скупчення Плеяди Фото: solar-system

Галактику Андромеди видно як тонку спіраль у правому куті зображення нижче. У верхній частині можна розрізнити сузір'я Кассіопеї у вигляді літери W. Плеяди можна побачити в лівій частині зображення.

Галактику Андромеди видно як тонку спіраль у правому куті зображення Фото: solar-system

Місія PUNCH була запущена в космос 12 березня 2025 року разом із новим космічним телескопом NASA під назвою SPHEREx. Це інфрачервоний телескоп, який має створити величезну карту Всесвіту у 102 інфрачервоних кольорах. Це станеться вперше в історії.

Як уже писав Фокус, фізики з'ясували, яку масу має темна матерія. Вчені встановили нижню межу маси для частинок темної матерії, припускаючи, що вони є бозонами, а не ферміонами.