Найпотужніша сонячна буря в історії накрила Землю: з'ясувалося, коли це сталося (відео)

У скам'янілих стовбурах стародавніх дерев учені виявили докази того, що на Землі виникла найпотужніша геомагнітна буря 14 375 років тому. Це наймасштабніша подібна подія серед усіх відомих.

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Дослідження опубліковано в журналі Earth and Planetary Science Letters, пише ScienceAlert.

Геомагнітна буря виникає, коли Сонце викидає в космос потоки плазми, відомі, як корональні викиди маси. Часто це відбувається разом із виникненням спалахів на Сонці. Коли частинки плазми врізаються в магнітне поле Землі, виникає геомагнітна буря.

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Найяскравішим наслідком геомагнітної бурі є сильні та яскраві полярні сяйва. Але ці сонячні бурі також можуть вивести з ладу супутники і порушити роботу систем зв'язку та електромереж. Як уже писав Фокус, 14 травня на Сонці виникав найпотужніший спалах цього року, але потік плазми, який був викинутий Сонцем, не врізався в Землю. Унаслідок спалаху на багатьох територіях Землі було відключено радіозв'язок. Подальші виверження на Сонці можуть призвести до появи сильної геомагнітної бурі вже наступного тижня, вважають учені.

Спалах на Сонці 14 травня 2025 року

У 1859 році дуже потужна сонячна буря вивела з ладу всі телеграфні системи в усьому світі, а в 1989 році — призвела до численних збоїв у роботі електромереж. У травні 2024 року на Землі було зафіксовано найсильнішу геомагнітну бурю з 2003 року, яка призвела до порушення роботи електромереж і зв'язку.

Одна з особливостей геомагнітних бур полягає в тому, що вони тимчасово збільшують кількість радіоактивного ізотопу вуглецю під назвою вуглець-14, який постійно падає на Землю. Цей ізотоп вуглецю вуглець утворюється у верхніх шарах атмосфери Землі, коли сонячні частинки взаємодіють із частинками в атмосфері нашої планети.

Геомагнітна буря виникає, коли Сонце викидає в космос потоки плазми, відомі, як корональні викиди маси. Ілюстрація Фото: solar-system

Вуглець-14 накопичується в стовбурах дерев. Оскільки він розпадається з відомою швидкістю, вчені можуть використовувати його для визначення того, коли виникла геомагнітна буря, за допомогою дослідження кілець у стовбурах.

Учені вивчили скам'янілі стовбури стародавніх дерев і з'ясували, що вони були свідками найсильнішої геомагнітної бурі з усіх відомих, що сталася в 12 350 році до н.е. За словами вчених, ця подія була у 500 разів сильнішою, ніж відомі найпотужніші геомагнітні бурі у XXI столітті. Також учені визначили, що схожі потужні сонячні бурі обрушувалися на Землю в 7176 році до н.е., у 5259 р. до н.е., у 660 р. до н.е., і в 774 р. н.е.

Учені кажуть, що геомагнітна буря, яка виникала 14 375 років тому — це єдина відома подібна подія за межами епохи голоцену, тобто останніх приблизно 12 000 років стабільного теплого клімату. За словами вчених, розуміння масштабу таких подій має вирішальне значення для оцінки ризиків, які майбутні геомагнітні бурі представляють для супутників, електромереж і систем зв'язку.

Як уже писав Фокус, космічний апарат, що вивчає Сонце, запущений у космос цього року, надіслав на Землю приголомшливі зображення зодіакального світла.

Також Фокус писав про те, що Китай поділився історичними зразками ґрунту з Місяця з усіма, крім NASA. Китайська місія "Чан'є-5" 2020 року вперше з 1976 року доставила на Землю зразки місячного ґрунту, частину яких нарешті Китай передав ученим із різних країн світу. Але вченим зі США складно отримати ці матеріали через закон 2011 року.