Супербуря на Сонці привела в дію незвичайний механізм на Землі (відео)

Під час потужної сонячної бурі, яка сталася трохи більше тижня тому, в атмосфері Землі помітили загадкове іоносферне явище. Воно називається спорадичним Е-шаром, який став дуже активним під час сонячної бурі.

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Про це повідомляє SciTechDaily.

У шарі атмосфери, званому спорадичним Е-шаром, спостерігалися тонкі хмари, багаті на метали. Вони є досить рідкісними, але під час нещодавньої бурі на Сонці простягнулися від полюсів до екватора Землі.

Відкриття зробили вчені з Університету Кюсю під час потужної геомагнітної бурі, яка сталася 11 травня. Незвичайну поведінку було помічено в шарі земної атмосфери, який розташовується приблизно в 90-10 км над рівнем моря. Ця частина атмосфери сповнена іонізованих металевих частинок, відомих як спорадичні Е-хмари.

За словами вчених, такі хмари досить тонкі, товщиною всього від 1 до 5 км, але вони залишаються неймовірно щільними. З'являються такі хмари так само раптово, як і зникають. Під час потужної сонячної бурі ці хмари різко посилилися.

Величезна атмосферна хвиля

Явище можна було спостерігати над Південно-Східною Азією, Австралією, південною частиною Тихого океану і східною частиною Тихого океану. Але найдивнішим було те, що ці рідкісні хмари подорожували по всій земній кулі, від полярних регіонів до нижчих широт. Така картина є по суті, неймовірно величезною атмосферною хвилею, яку викликала буря на Сонці.

На створеному відео вчені показали, як магнітосфера Землі відреагувала на удар геомагнітної бурі:

Білі орбіти: усі супутники, що обертаються навколо Землі під час шторму

Помаранчеві орбіти: пропоновані орбіти для шести космічних апаратів GDC

Помаранчево-фіолетові лінії: лінії магнітного поля навколо Землі

Сині сліди: трассери швидкості сонячного вітру

Зелені хмари: інтенсивність струму електричного поля

"Під час нещодавньої сонячної бурі багато дослідників дивилися на те, що відбувається в шарі іоносфери Землі, що знаходиться на висоті 150-500 км над рівнем моря, тому що саме там відбувається найбільша іонізація. Спорадичний Е-шар не вивчали безпосередньо під час бурі, але ми хотіли подивитися, чи вплинуло щось настільки потужне, як геомагнітна буря, на цей шар атмосфери", — каже керівник дослідження Хуейсінь Лю з Університету Кюсю.

У своєму дослідженні команда зібрала величезну кількість даних. Вчені використовували інформацію від 37 наземних радарів — іонозондів, а також супутникової мережі COSMIC-2, яка обертається навколо Землі.

Розуміння активності шару E має життєво важливе значення через його потенціал порушувати радіозв'язок у діапазонах HF і VHF. Дослідницька група сподівається, що їхні нові результати приведуть до кращого розуміння активності шару Es і того, як такі унікальні явища створюються в іоносфері.

Що таке геомагнітна буря

Геомагнітна буря — це явище в атмосфері та магнітосфері Землі, спричинене змінами в сонячному вітрі або сонячних спалахах. Вона проявляється посиленням і збуренням магнітного поля Землі, що може вплинути на роботу електронних систем і технологій.

Сильні геомагнітні бурі можуть спричиняти спалахи північного або південного сяйва, видимого навіть у низьких широтах, завдяки посиленню взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі. Вони також можуть вплинути на роботу супутникових систем, електроніки на борту космічних апаратів і навіть на електроенергетичні мережі, спричиняючи геомагнітні збурення та короткострокові відключення.

Нагадаємо, у скам'янілих стовбурах стародавніх дерев учені виявили докази того, що на Землі виникла найпотужніша геомагнітна буря 14 375 років тому. Це наймасштабніша подібна подія серед усіх відомих.