Не особое растение: большинство людей в мире, не знают, из чего делают паприку

Опросы показывают, что большинство людей на планете полагают, что сладкая и копченая паприка производятся из особого растения, однако ученые в очередной раз развенчали популярный вид. Из чего же на самом деле делают паприку?

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Об этом пишет IFLScience.

Паприка и ее более ароматная "родственница", копченая паприка, появляются во многих блюдах: от паэльи до чая. Из-за популярности этой специи легко предположить, что большинство людей имеют хотя бы приблизительное представление о том, из чего на самом деле делают паприку. Однако новое исследование указывает на то, что люди во многом заблуждаются.

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Из чего делают паприку

Австралийская пищевая компания nutraorganics объяснила своим подписчикам, что паприка — не отдельное особое растение, а обычный перец, который высушили. Любопытно, что большое количество пользователей социальных сетей были удивлены этим фактом. Впрочем, до сих пор неясно, что именно они считали паприкой до этого.

По словам исследователей, на самом деле паприка делается из измельченных сладких и мягких перцев. Известно, что более острые перцы были завезены в Европу ранними испанскими исследователями Америки. Однако со временем европейцам удалось вывести более мягкие версии растений — это позволило получить более сладкий вкус.

Известно, что перцы, используемые для создания паприки, несмотря на сходство в лане сладости и отсутствия остроты, а также принадлежности к одному семейству, длиннее и тоньше болгарского перца. К более острым версиям паприки относятся перец чили, а также более сладкие сорта перца, но в Венгрии, где он стал национальной специей, в основном используется сладкая версия. Простыми словами, нет никакого отдельного растения, которое использовалось бы для приготовления паприки и копченой паприки.

Самый острый перец в мире

Предыдущие исследования уже показали, что болгарский перец имеет рейтинг около 0 по единицам остроты Сковилла (SHU), в то время как печально известные гибриды, такие как Carolina Reaper, измеряют до 2 500 000 SHU. Однако даже Carolina reaper меркнет в сравнении с Pepper X, рекордсменом Гиннесса по остроте перца, который имеет показатель 2 693 000 SHU.

Шкала Сковилла была названа в честь американского фармацевта Уилбура Сковилла, который и разработал тест на остроту перца еще в 1912 году. Чтобы определить рейтинг, определенное количество сушеного перца растворяют в спирте для извлечения капсаициноидов — группы соединений, ответственных за остроту. После этого раствор разбавляют сахарной водой и оценивают.

Ранее Фокус писал о том, что почему нельзя доверять шкале Сковилла.