Не особлива рослина: більшість людей у світі, не знають, з чого роблять паприку

Опитування показують, що більшість людей на планеті вважають, що солодка і копчена паприка виробляються з особливої рослини, проте вчені вкотре розвінчали популярний вид. З чого ж насправді роблять паприку?

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Про це пише IFLScience.

Паприка та її більш ароматна "родичка", копчена паприка, з'являються в багатьох стравах: від паельї до чаю. Через популярність цієї спеції легко припустити, що більшість людей мають хоча б приблизне уявлення про те, з чого насправді роблять паприку. Однак нове дослідження вказує на те, що люди багато в чому помиляються.

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З чого роблять паприку

Австралійська харчова компанія nutraorganics пояснила своїм підписникам, що паприка — не окрема особлива рослина, а звичайний перець, який висушили. Цікаво, що велика кількість користувачів соціальних мереж були здивовані цим фактом. Утім, досі незрозуміло, що саме вони вважали паприкою до цього.

За словами дослідників, насправді паприка робиться з подрібнених солодких і м'яких перців. Відомо, що гостріші перці були завезені в Європу ранніми іспанськими дослідниками Америки. Однак з часом європейцям вдалося вивести м'якші версії рослин — це дало змогу отримати солодший смак.

Відомо, що перці, які використовуються для створення паприки, попри схожість у лані солодощі та відсутності гостроти, а також на приналежність до одного сімейства, довші та тонші за болгарський перець. До гостріших версій паприки належать перець чилі, а також солодші сорти перцю, але в Угорщині, де він став національною спецією, в основному використовують солодку версію. Простими словами, немає жодної окремої рослини, яку використовували б для приготування паприки та копченої паприки.

Найгостріший перець у світі

Попередні дослідження вже показали, що болгарський перець має рейтинг близько 0 за одиницями гостроти Сковілла (SHU), тоді як сумнозвісні гібриди, такі як Carolina Reaper, вимірюють до 2 500 000 SHU. Однак навіть Carolina reaper тьмяніє порівняно з Pepper X, рекордсменом Гіннесса з гостроти перцю, який має показник 2 693 000 SHU.

Шкала Сковілла була названа на честь американського фармацевта Вілбура Сковілла, який і розробив тест на гостроту перцю ще 1912 року. Щоб визначити рейтинг, певну кількість сушеного перцю розчиняють у спирті для вилучення капсаїциноїдів — групи сполук, що відповідають за гостроту. Після цього розчин розбавляють цукровою водою й оцінюють.

Раніше Фокус писав про те, що чому не можна довіряти шкалі Сковілла.