Морские гиганты рожают сотни детей во время турне по "горбатому шоссе": никто не знал об этом

Исследователи обнаружили, что сотни детенышей горбатых китов на самом деле родились далеко за пределами известных ранее мест размножения у побережья Австралии. Ранее полагалось, что такие события крайне редки в океане, но теперь мы знаем, что это не так.

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Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Marine Science, пишет Popular Science.

Горбатые киты (Megaptera novaeangliae) — одни из крупнейших животных в океане и являются настоящими мастерами миграции. Некоторые популяции этого вида усатых китов путешествуют более чем на 800 километров в год из более холодных вод для кормления в более теплые тропические воды, они рожают и заботятся о своих детенышах.

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Места размножения не так важны

Новое исследование, проведенное командой из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии, было сосредоточено на популяции у восточного побережья Австралии и показало, что их миграция в более теплые воды не так важны для рождения детенышей, как ранее считали биологи.

Наблюдения показали, что детеныши этой популяции на самом деле могут рождаться в более холодных водах около Новой Зеландии или Тасмании — примерно на 1500 километров южнее, чем считалось ранее. Понимание этой закономерности может поставить под сомнения некоторые давние убеждения относительно миграции горбатых китов, а также поможет улучшить охранные зоны, чтобы помочь детенышам китов выжить.

"Горбатое шоссе"

По словам соавтора исследования и морского эколога Трейси Роджерс, в Северном полушарии горбатые киты, такие как те, что обитают на восточном побережье Соединенных Штатов и Канады, как правило, мигрируют из более холодных мест кормления в северной части Атлантического океана летом и на юг в Карибское море на зиму, чтобы размножаться и родить детенышей.

Для горбатых китов Южного полушария, таких как те, что обитают у побережья Восточной Австралии, направления меняются из-за экватора. Они перемещаются из своих холодных мест кормления в Южном океане вокруг Антарктиды на север к Тихому океану в Австралии, чтобы размножаться, рожать детенышей и заботиться о них.

Новое открытие, по словам команды, стало возможным благодаря наблюдениям другого соавтора исследования, кандидата наук из Университета нового Южного Уэльса Джейн Макфи-Фрюж В июле 2023 года во время наблюдения за китами она заметила маму с детенышем в устье у гавани Ньюкасла — малыш был крошечным, что указывало на его недавнее рождение. Такой поворот вызвал интерес исследователей и они начали изучать ареал детенышей горбатых китов, расположенный вокруг Австралии и Новой Зеландии.

В ходе исследования ученые использовали данные наблюдений гражданской науки, правительственных опросов и сообщений о выбросах на берег. Команда обнаружила 209 записей о новорожденных детенышах (включая 11 родов), 41 выброс на берег и 168 наблюдений за живыми детенышами, представляющими не менее 169 отдельных китов. У них также были данные о направлении движения 118 китов, которые показали, что киты продолжают мигрировать на север после родов.

Далее ученые сравнили наблюдения, сделанные за последнее десятилетие, с историческими текстами и журналами китобойного промысла. Результаты указывают, что детеныши, рожденные во время миграции, наблюдались чаще до того, как популяция сократилась из-за охоты. Численность горбатых китов в Австралии резко упала во время пика китобойной промышленности, особенно в 1960-х и 1970-х годах. В результате ученые пришли к выводу, что такая закономерность, вероятно, существовала всегда, однако ранее ученые не замечали ее.

Взвешивание рисков

Для всех мигрирующих видов эти эпические путешествия требуют много времени и энергии. Расходы энергии могут сделать их детенышей уязвимыми для хищников. Хотя это конкретное исследование не может ответить, почему горбатые киты рискуют мигрировать, если они могут рожать дальше на юг, возможно, что миграцию стимулируют другие факторы. Преимущества родов в тропических водах могут перевесить риски потенциального рождения детеныша по пути.

Авторы исследования утверждают, что эти выводы имеют несколько последствий для сравнения. Некоторые из наблюдаемых детенышей были ранены, поэтому расширение охраняемых территорий, кампании по повышению осведомленности о защитных мерах, которые могут принять владельцы лодок и широкая общественность, а также дополнительные исследования мест обитания, которые горбатые киты используют во время миграции, имеют решающее значение для защиты детенышей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились отслеживать самых скрытных животных в океане: мы знаем где они живут.