Ученые шокированы тем, что должны об этом просить: они призывают людей не стричь ресницы (видео)

Благодаря новому тренду из TikTok ученые вынуждены просить людей прекратить состригать свои ресницы. Эксперты говорят, что это одна из худших идей, которая сейчас популярна в соцсетях.

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Об этом пишет IFLScience.

Этот тренд в TikTok появился еще в начале года, когда один из пользователей опубликовал видео того, как сбривает собственные ресницы с помощью бритвы.

“Новый тренд для токсично-мужественных мужчин, когда они сбривают ресницы, потому что выглядят слишком женственно”, - гласит подпись под видео.

После этого в соцсети стали появляться и другие похожие видео, где преимущественно мужчины сбривают свои ресницы. Культурные гендерные нормы могли создать клише о том, что у женщины ресницы более длинные и густые, в то время как у мужчин они должны быть короче и реже. Но наука говорит, что дела обстоят совсем иначе.

Не существует научных доказательств того, что длина ресниц как-то связана с полом человека. Вместо этого, генетика играет основную роль, как и факторы окружающей среды, поэтому длина ресниц варьируется от человека к человеку.

Какой бы ни была причина, ученые настоятельно не рекомендуют людям состригать собственные ресницы. Возможно, в теле человека и есть рудименты, как например, остатки третьего века или несколько ушных мышцы, но ресницы по-прежнему добросовестно служат нашему здоровью.

Во-первых, ресницы защищают глаза от пыли и мусора. В этот список входит не только пылинки, кошачья шерсть или крошки, ресницы также ограждают наши глаза от инфекций.

Ресницы не только улавливают мусор, но и делают наши глаза сверхчувствительными. К примеру, если к глазу человека приближается насекомое, сперва оно заденет ресницы, заставив глаз рефлекторно закрыться.

Другие научные исследования также показывают, что ресницы предотвращают пересыхание глаз, отводя поток воздуха в сторону, так что слезная пленка остается неповрежденной. Кроме этого, ресницы защищают наши глаза от слишком большого количества ультрафиолета.

Конечно, иногда, ресницы могут становиться проблемой сами по себе. К примеру, при таком заболевании как трихиаз, когда ресницы растут по направлению к глазу, а не от него. Это может приносить дискомфорт и натирать глаз.

Но в большинстве случаев ресницы лучше оставить в покое, если вам не нравятся такие последствия как зуд, инфекции и сухость глаз.

Напомним, ученые выяснили идеальную привлекательную длину ресниц. В новом исследовании ученые прибегли к компьютерным технологиям и смоделировали лица, упор в которых делался на длину ресниц, а затем опросили участников эксперимента оценить их привлекательность, получив необычные результаты.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.