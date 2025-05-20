Учені шоковані тим, що мусять про це просити: вони закликають людей не стригти вії (відео)

Завдяки новому тренду з TikTok вчені змушені просити людей припинити зістригати свої вії. Експерти кажуть, що це одна з найгірших ідей, яка зараз популярна в соцмережах.

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Про це пише IFLScience.

Цей тренд у TikTok з'явився ще на початку року, коли один із користувачів опублікував відео того, як збриває власні вії за допомогою бритви.

"Новий тренд для токсично-чоловічих чоловіків, коли вони збривають вії, бо мають надто жіночний вигляд", — йдеться у підписі під відео.

Після цього в соцмережі стали з'являтися й інші схожі відео, де переважно чоловіки збривають свої вії. Культурні гендерні норми могли створити кліше про те, що в жінки вії довші та густіші, тоді як у чоловіків вони мають бути коротшими та рідшими. Але наука каже, що справи йдуть зовсім інакше.

Не існує наукових доказів того, що довжина вій якось пов'язана зі статтю людини. Натомість генетика відіграє основну роль, як і фактори навколишнього середовища, тому довжина вій варіюється від людини до людини.

Якою б не була причина, вчені настійно не рекомендують людям зістригати власні вії. Можливо, в тілі людини і є рудименти, як наприклад, залишки третьої повіки або кілька вушних м'язів, але вії, як і раніше, сумлінно служать нашому здоров'ю.

По-перше, вії захищають очі від пилу та сміття. У цей список входить не тільки порошинки, котяча шерсть або крихти, вії також захищають наші очі від інфекцій.

Вії не тільки вловлюють сміття, а й роблять наші очі надчутливими. Наприклад, якщо до ока людини наближається комаха, спершу вона зачепить вії, змусивши око рефлекторно заплющитися.

Інші наукові дослідження також показують, що вії запобігають пересиханню очей, відводячи потік повітря вбік, тож слізна плівка залишається неушкодженою. Крім цього, вії захищають наші очі від занадто великої кількості ультрафіолету.

Звичайно, іноді вії можуть ставати проблемою самі по собі. Наприклад, при такому захворюванні як трихіаз, коли вії ростуть у напрямку до ока, а не від нього. Це може приносити дискомфорт і натирати око.

Але в більшості випадків вії краще залишити в спокої, якщо вам не подобаються такі наслідки, як свербіж, інфекції та сухість очей.

Нагадаємо, вчені з'ясували ідеальну привабливу довжину вій. У новому дослідженні вчені вдалися до комп'ютерних технологій і змоделювали обличчя, наголос у яких робили на довжину вій, а потім опитали учасників експерименту оцінити їхню привабливість, отримавши незвичайні результати.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.