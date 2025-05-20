На отдаленном острове скучающие обезьяны принялись похищать чужих детенышей: что ими движет (видео)

Исследователи обнаружили, что на необитаемом острове, расположенном у берегов Панамы, возникла культура, непохожая ни на одну другую: скучающие капуцины принялись похищать детенышей другого вида.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, пишет Science Alert.

На острове Хикарон, где не обитают люди, правят обезьяны-капуцины с белым лицом (Cebus capucinus imitator), которым не страшны хищники. В своей среде обитания и безопасности они демонстрируют захватывающее поведение, используя каменные орудия для облегчения добычи пищи таким образом, который ранее считался уникальным для людей.

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Киднепинг от скуки

Теперь ученые обнаружили, что капуцины зашли слишком далеко: ученые заметили, что они делают то, чего раньше исследователи никогда не замечали — похищают детенышей обезьян-ревунов (Alouatta palliata coibensis) и носят их с собой, как какой-то странный аксессуар.

В новом исследовании команда под руководством поведенческого эколога Зои Голдсборо из Института поведения животных Общества Макса Планка наблюдала за животными на острове, но и не смогла найти то, что могло бы объяснить такое поведение животных — это точно не новая мода и не увлечение.

По словам исследователей, поведение считается культурным, если распространяется между особями посредством социального обучения. Наблюдения указывают на то, что поведение, связанное с ношением ревунов, действительно является частью культуры этой группы капуцинов.

Самцы капуцинов похищают детенышей обезьян-ревунов Фото: Max Planck Institute of Animal Behavior

Увлечения животных

Ранее ученые не выявляли увлечений у животных, однако за годы наблюдений появляется все больше свидетельств о том, что животные все же демонстрируют некоторые увлечения. Например, к ним можно отнести своеобразное ношение лосося на голове косатками или траву, которую шимпанзе в Замбии носят в своих ушах.

В новом исследовании ученые наблюдали за тем, как капуцины используют различные инструменты, когда заметили нечто более любопытное. Команда впервые заметила, как самец, по имени Джокер, был замечен занимающимся своими делами с детенышем обезьяны-ревуна, вцепившемся в его мех.

Авторы исследования изучили видео, записанное камерами-ловушками, и обнаружили доказательства того, что Джокер в разное время носил с собой четырех разных детенышей обезьян-ревунов.

Зачем капуцины крадут детенышей ревунов

Изначально ученые предположили, что капуцины, вероятно, могут усыновлять детенышей других видов. Но межвидовое усыновление встречается редко и обычно осуществляется самками. Все пять капуцинов, носящих ревунов, были самцами. Кроме того, капуцины, похоже, не были заинтересованы в уходе за детенышами — предполагается, что все они в конечном итоге умерли от голода. По крайней мере, подтверждена гибель четырех из них.

По словам Голдсборо, они обнаружили, что похитители не слишком взаимодействовали с детенышами ревунов, кроме того, что просто носят их. Ученые также заметили, что капуцины не играют с малышами, не заботятся о них и не пытаются их вылизывать. Команда считает, они не хотят оставить детеныша ревунов, потому что они так заинтересованы в них и во взаимодействии с ними, а скорее в том, что они носят их как "аксессуар" и заинтересованы в поведении, связанном с вынашиванием.

Ученые не знают наверняка, почему капуцины делают это, но предполагают, что такое поведение, вероятно, может быть связано с тем, что животным просто скучно. Исследователи полагают, что скука капуцинов также связана с тем, что на необитаемом острове попросту отсутствуют естественные хищники, которых бы стоило опасаться.

Самцы капуцинов похищают детенышей обезьян-ревунов Фото: Max Planck Institute of Animal Behavior

Ранее Фокус писал о том, что капуцины рыщут под землей в поисках добычи: какие инструменты они научились использовать.