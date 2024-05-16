Капуцины рыщут под землей в поисках добычи: какие инструменты они научились использовать

Ученые обнаружили, что обезьяны начали использовать специальные инструменты, чтобы находить подземную пищу.

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Одна из основных проблем в животном мире — поиск пищи. Преследуя добычу, расставляя ловушки или затаившись сидя в засаде, животные по всей планете используют разные стратегии, чтобы схватить добычу. Порой они также используют и дополнительные инструменты. В новом исследовании ученые обнаружили, что бородатые капуцины используют инструменты, чтобы получить доступ к некоторым видам, прячущимся под землей, пишет IFLScience.

Команда наблюдала за группой из 31 обезьяны в течение 21 месяца в национальном парке Убахара в Бразилии. В общей сложности ученые зафиксировали 214 моментов копания, в том числе копания с использованием инструментов и без них.

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Ученые обнаружили, что капуцины использовали палки и камни для рыться, чтобы раздобыть два вида пищи:

пауков-люков;

клубневидные корни растения USO.

Предыдущее исследование уже показало, что копание камнями использовалось у популяции капуцинов, проживающей в сухой среде саванны. Отметим, что популяция обезьян, за которой ученые наблюдали в новом исследовании, живет в гораздо более влажной местности. Также команда обнаружила, что самцы капуцинов использовали палки и камни для ловли пауков.

Данные свидетельствуют о том, что капуцины регулярно извлекали клубневые корни, а затем очищали их и съедали. В общей сложности клубни раскапывали в 49% наблюдений, в то же время лакомиться пауками предпочитали лишь в 19% случаев.

Почти в половине случаев капуцины использовали для копания каменные инструменты. Причем использование камней было более распространенным на холмах, чем у рек. Также ученые обнаружили, что каменные орудия в основном использовались самцами капуцинов.

Палочные орудия использовались лишь у взрослых и полувзрослых самцов. Эти орудия чаще использовались на берегах, а в большинстве случаев самцы использовали сразу более одной палки. В целом ученые обнаружили, что для поиска и добычи еды капуцины используют четыре стратегии:

ручные работы;

рытье камнями;

рытье палкой;

комбинированное рытье "камень-палка".

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