Компании мечтают заменить людей ИИ, лишь бы не платить зарплаты: кого могут уволить

Опрос показывает, что почти 50% менеджеров стремятся заменить работников системами искусственного интеллекта или уже используют их для снижения оплаты труда.

Related video

Компания Beautiful.ai, производящая программное обеспечение для презентаций на основе искусственного интеллекта (ИИ), опросила более 3000 менеджеров об использовании ИИ-инструментов в работе, о том, как они внедряются и насколько полезны. Как оказалось, многие работодатели уже мечтают избавиться от работников-людей, лишь бы не платить им зарплаты, передает Тech spot.

Главный вывод заключается в том, что 41% менеджеров заявили, что надеются, что смогут заменить сотрудников более дешевыми инструментами ИИ в 2024 году. Это подтверждает предыдущие отчеты, в которых говорилось о потенциальных потерях рабочих мест, вызванных внедрением генеративного ИИ. В одном из документов указывалось, что технология заменит более 2 млн рабочих мест в США к 2030 году. В другом исследовании утверждалось, что генеративный ИИ может лишить рабочих мест 300 млн людей.

Также 48% менеджеров заявили, что их бизнес получит финансовую выгоду, если сможет заменить большое количество сотрудников ИИ-инструментами, 40% сказали, что, по их мнению, только нескольких сотрудников можно заменить ИИ, так как команда будет хорошо работать без них, 45% респондентов рассматривают ИИ как возможность снизить зарплаты сотрудникам, поскольку потребуется меньше "человеческой работы", а 12% используют ИИ в надежде сократить штат и сэкономить на зарплатах.

62% менеджеров знают, что их сотрудники опасаются внедрения ИИ, ведь могут лишиться своих рабочих мест. Более того, 66% осведомлены о том, что их сотрудники боятся снижения их ценности на работе из-за машин в 2024 году.

Но не только работники чувствуют, что им угрожает опасность со стороны ИИ. Половина всех опрошенных менеджеров – 90% из которых говорят, что они уже используют ИИ для повышения производительности – заявили, что обеспокоены тем, что ИИ составит конкуренцию им самим. Это приведет к снижению заработной платы руководителей. 64% опрошенных считают, что производительность ИИ равна или превосходит менеджеров-людей.

Важно

Забудьте о чат-ботах: агенты ИИ смогут решать проблемы и делать работу за людей

Несмотря на результаты опроса, Beautiful.ai по-прежнему продвигает в своем отчете точку зрения "сотрудничества" людей и ИИ. В документе говорится, что из тех, кто внедрил ИИ на рабочем месте, 60% предвидят, что инструменты ИИ сделают некоторые их функции более продуктивными и никакой угрозы от ИИ не видят. В отчете также отмечается, что число менеджеров, желающих заменить сотрудников ИИ, "значительно" сократилось с 2023 года.

Ранее мы писали о том, что специальный алгоритм научил чат-ботов думать прежде, чем давать ответ. Благодаря алгоритму Quiet-STaR, чат-боты на основе ИИ смогут выбирать из нескольких вариантов ответов самый лучший.