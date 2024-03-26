Компанії мріють замінити людей ШІ, аби не платити зарплати: кого можуть звільнити

Опитування показує, що майже 50% менеджерів прагнуть замінити працівників системами штучного інтелекту або вже використовують їх для зниження оплати праці.

Related video

Компанія Beautiful.ai, що виробляє програмне забезпечення для презентацій на основі штучного інтелекту (ШІ), опитала понад 3000 менеджерів щодо використання ШІ-інструментів у роботі, про те, як вони впроваджуються та наскільки корисні. Як виявилося, багато роботодавців уже мріють позбутися працівників-людей, аби не платити їм зарплати, передає Тech spot.

Головний висновок полягає в тому, що 41% менеджерів заявили, що сподіваються, що зможуть замінити співробітників дешевшими інструментами ШІ у 2024 році. Це підтверджує попередні звіти, в яких йшлося про потенційні втрати робочих місць, спричинені впровадженням генеративного ШІ. В одному з документів вказувалося, що технологія замінить понад 2 млн робочих місць у США до 2030 року. В іншому дослідженні стверджувалося, що генеративний ШІ може позбавити робочих місць 300 млн людей.

Також 48% менеджерів заявили, що їхній бізнес отримає фінансову вигоду, якщо зможе замінити велику кількість співробітників ШІ-інструментами, 40% сказали, що, на їхню думку, тільки кількох співробітників можна замінити ШІ, оскільки команда добре працюватиме без них, 45% респондентів розглядають ШІ як можливість знизити зарплати співробітникам, оскільки знадобиться менше "людської роботи", а 12% використовують ШІ в надії скоротити штат і заощадити на зарплатах.

62% менеджерів знають, що їхні співробітники побоюються впровадження ШІ, адже можуть втратити свої робочі місця. Ба більше, 66% обізнані про те, що їхні співробітники бояться зниження їхньої цінності на роботі через машини у 2024 році.

Але не лише працівники відчувають, що їм загрожує небезпека з боку ШІ. Половина всіх опитаних менеджерів — 90% з яких кажуть, що вони вже використовують ШІ для підвищення продуктивності — заявили, що стурбовані тим, що ШІ складе конкуренцію їм самим. Це призведе до зниження заробітної плати керівників. 64% опитаних вважають, що продуктивність ШІ дорівнює або перевершує менеджерів-людей.

Важливо

Забудьте про чат-ботів: агенти ШІ зможуть розв'язувати проблеми та працювати за людей

Незважаючи на результати опитування, Beautiful.ai, як і раніше, просуває у своєму звіті точку зору "співпраці" людей і ШІ. У документі йдеться про те, що з тих, хто впровадив ШІ на робочому місці, 60% передбачають, що інструменти ШІ зроблять деякі їхні функції продуктивнішими, і жодної загрози від ШІ не бачать. У звіті також наголошується, що кількість менеджерів, які бажають замінити співробітників ШІ, "значно" скоротилася з 2023 року.

Раніше ми писали про те, що спеціальний алгоритм навчив чат-ботів думати перш, ніж давати відповідь. Завдяки алгоритму Quiet-STaR, чат-боти на основі ШІ зможуть обирати з кількох варіантів відповідей найкращий.