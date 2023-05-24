Без согласия детей и родителей: в России планируют привлекать школьников к обязательному труду

По данным росСМИ, привлекать школьников и других несовершеннолетних обучающихся к труду будут без их и родителей согласия.

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В Госдуму был представлен законопроект, который предлагает внести изменения в требования к школьникам, связанные с их участием в общественно-полезном труде. Авторы законопроекта предлагают пересмотреть концепцию "воспитания" и дополнить ее новым аспектом, направленным на развитие трудолюбия и ответственного отношения к труду и его результатам у учащихся. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

Вместе с этим предлагается исключить положение, которое запрещает привлекать школьников и других несовершеннолетних обучающихся к труду без их и родителей согласия. Одна из инициаторов законопроекта, Ольга Казакова, поделилась информацией о том, какие виды труда могут быть предложены детям без их согласия: посадка деревьев и цветов на территории школы, участие в оформлении классных помещений или школьных площадок для различных мероприятий, помощь в библиотеке или музее.

Впервые об этой инициативе заговорили в прошлом году удмуртские парламентарии. Они выступили за организацию школьных мастерских, технопарков, ученических производственных бригад, трудовых отрядов, летних лагерей труда и отдыха.

Напомним также, что Госдума во время нового заседания приняла закон о едином реестре военнообязанных, предусматривающий отправку повесток в электронном виде.

Также 17 мая стало известно, что в последнее время в российских учебных заведениях наблюдается увеличение случаев подачи информации о нарушениях через доносы, и в некоторых случаях сообщения даже предполагают коллективную ответственность.