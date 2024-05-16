Капуцини нишпорять під землею в пошуках здобичі: які інструменти вони навчилися використовувати

Учені виявили, що мавпи почали використовувати спеціальні інструменти, щоб знаходити підземну їжу.

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Одна з основних проблем у тваринному світі — пошук їжі. Переслідуючи здобич, розставляючи пастки або зачаївшись сидячи в засідці, тварини по всій планеті використовують різні стратегії, щоб схопити здобич. Часом вони також використовують і додаткові інструменти. У новому дослідженні вчені виявили, що бородаті капуцини використовують інструменти, щоб отримати доступ до деяких видів, що ховаються під землею, пише IFLScience.

Команда спостерігала за групою з 31 мавпи протягом 21 місяця в національному парку Убахара в Бразилії. Загалом учені зафіксували 214 моментів копання, зокрема копання з використанням інструментів і без них.

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Вчені виявили, що капуцини використовували палиці та каміння для риття, щоб роздобути два види їжі:

павуків-люків;

бульбоподібне коріння рослини USO.

Попереднє дослідження вже показало, що копання камінням використовувалося у популяції капуцинів, яка проживає в сухому середовищі савани. Зазначимо, що популяція мавп, за якою вчені спостерігали в новому дослідженні, мешкає в набагато більш вологій місцевості. Також команда виявила, що самці капуцинів використовували палиці та каміння для лову павуків.

Дані свідчать про те, що капуцини регулярно витягували бульбові корені, а потім очищали їх і з'їдали. Загалом бульби розкопували в 49% спостережень, водночас ласувати павуками воліли лише в 19% випадків.

Майже в половині випадків капуцини використовували для копання кам'яні інструменти. Причому використання каменів було більш поширеним на пагорбах, ніж біля річок. Також учені виявили, що кам'яні знаряддя здебільшого використовували самці капуцинів.

Паличні знаряддя використовувалися лише в дорослих і напівдорослих самців. Ці знаряддя частіше використовувалися на берегах, а в більшості випадків самці використовували одразу більше однієї палиці. Загалом учені виявили, що для пошуку та добування їжі капуцини використовують чотири стратегії:

ручні роботи;

риття камінням;

риття палицею;

комбіноване риття "камінь-палиця".

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