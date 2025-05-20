На віддаленому острові нудьгуючі мавпи почали викрадати чужих дитинчат: що ними рухає (відео)

Дослідники виявили, що на безлюдному острові, розташованому біля берегів Панами, виникла культура, несхожа на жодну іншу: капуцини, що нудьгували, почали викрадати дитинчат іншого виду.

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Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Current Biology, пише Science Alert.

На острові Хікарон, де не живуть люди, правлять мавпи-капуцини з білим обличчям (Cebus capucinus imitator), яким не страшні хижаки. У своєму середовищі існування і безпеки вони демонструють захоплюючу поведінку, використовуючи кам'яні знаряддя для полегшення видобутку їжі в такий спосіб, який раніше вважався унікальним для людей.

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Кіднепінг від нудьги

Тепер учені виявили, що капуцини зайшли надто далеко: вчені помітили, що вони роблять те, чого раніше дослідники ніколи не помічали — викрадають дитинчат мавп-ревунів (Alouatta palliata coibensis) та носять їх із собою, як якийсь дивний аксесуар.

У новому дослідженні команда під керівництвом поведінкового еколога Зої Голдсборо з Інституту поведінки тварин Товариства Макса Планка спостерігала за тваринами на острові, але й не змогла знайти те, що могло б пояснити таку поведінку тварин — це точно не нова мода і не захоплення.

За словами дослідників, поведінка вважається культурною, якщо поширюється між особинами за допомогою соціального навчання. Спостереження вказують на те, що поведінка, пов'язана з носінням ревунів, дійсно є частиною культури цієї групи капуцинів.

Самці капуцинів викрадають дитинчат мавп-ревунів Фото: Max Planck Institute of Animal Behavior

Захоплення тварин

Раніше вчені не виявляли захоплень у тварин, проте за роки спостережень з'являється дедалі більше свідчень про те, що тварини все ж таки демонструють деякі захоплення. Наприклад, до них можна віднести своєрідне носіння лосося на голові косатками або траву, яку шимпанзе в Замбії носять у своїх вухах.

У новому дослідженні вчені спостерігали за тим, як капуцини використовують різні інструменти, коли помітили щось цікавіше. Команда вперше помітила, як самця, на ім'я Джокер, помітили, як він займається своїми справами з дитинчам мавпи-ревуна, що вчепилося в його хутро.

Автори дослідження вивчили відео, записане камерами-пастками, і виявили докази того, що Джокер у різний час носив із собою чотирьох різних дитинчат мавп-ревунів.

Навіщо капуцини крадуть дитинчат ревунів

Спочатку вчені припустили, що капуцини, ймовірно, можуть всиновлювати дитинчат інших видів. Але міжвидове усиновлення зустрічається рідко і зазвичай здійснюється самками. Усі п'ять капуцинів, що носять ревунів, були самцями. Крім того, капуцини, схоже, не були зацікавлені в догляді за дитинчатами — припускають, що всі вони зрештою померли від голоду. Принаймні, підтверджено загибель чотирьох із них.

За словами Голдсборо, вони виявили, що викрадачі не надто взаємодіяли з дитинчатами ревунів, крім того, що просто носять їх. Науковці також помітили, що капуцини не граються з малечею, не дбають про неї й не намагаються її вилизувати. Команда вважає, вони не хочуть залишити дитинча ревунів, тому що вони так зацікавлені в них і у взаємодії з ними, а скоріше в тому, що вони носять їх як "аксесуар" і зацікавлені в поведінці, пов'язаній з виношуванням.

Вчені не знають напевно, чому капуцини роблять це, але припускають, що така поведінка, ймовірно, може бути пов'язана з тим, що тваринам просто нудно. Дослідники вважають, що нудьга капуцинів також пов'язана з тим, що на безлюдному острові просто відсутні природні хижаки, яких би варто було побоюватися.

Самці капуцинів викрадають дитинчат мавп-ревунів Фото: Max Planck Institute of Animal Behavior

Раніше Фокус писав про те, що капуцини нишпорять під землею в пошуках здобичі: які інструменти вони навчилися використовувати.