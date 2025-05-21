Крупнейшая планета в Солнечной системе сильно изменилась: Юпитер был совсем другим

Новое исследование показало, что Юпитер был в два раза больше своего теперешнего размера, а также обладал еще более сильным магнитным полем.

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Об этом сообщает SciTechDaily.

Юпитер был намного больше

По словам ученых, понимание ранней эволюции Юпитера может больше рассказать об истории формирования всей Солнечной системы. Дело в том, что чудовищная гравитация Юпитера является “архитектором” Солнечной системы, которая сыграла ключевую роди в формировании орбит других планет, а также создания диска из газа и пыли – строительных материалов для планет.

В своем исследовании профессор физики и астрономии в Мичиганском университете Фред Адамс и его коллеги смогли выяснить, каким был Юпитер, когда Солнечная система была молодой.

Расчеты команды показывают, что спустя 3,8 млн лет после образования первых твердых тел Солнечной системы, размеры Юпитера были значительно больше. К этому времени диск материала вокруг Солнца уже начинал рассеиваться.

“Наша конечная цель — понять, откуда мы пришли, и установление ранних фаз формирования планет имеет решающее значение для решения этой головоломки. Это приближает нас к пониманию того, как формировалась не только Юпитер, но и вся Солнечная система”, - говорят авторы статьи.

Исследователи занялись изучением крошечных лун Юпитера Амальтеи и Фивы, которые вращаются ближе к газовому гиганту чем Ио. Последняя считается самой маленькой и ближайшей к планете из четырех ее крупных галилеевых лун.

Орбиты Амальтеи и Фивы слегка наклонены, поэтому ученые использовали эти небольшие орбитальные расхождения, чтобы высчитать первоначальный размер Юпитера.

Результаты показали, что радиус газового гиганта был примерно вдвое больше его нынешнего радиуса. Так, объем Юпитера соответствовал 2 тыс. Земель. Исследователи также определили, что магнитное поле Юпитера в то время было примерно в 50 раз сильнее, чем сегодня.

Полученные данные добавили важные детали к существующим теориям формирования планет системы. Они подтверждают то, что Юпитер и другие планеты Солнечной системы сформировались в процессе, который называется аккрецией, когда каменистое и ледяное ядро быстро собирает газ вокруг себя.

Насколько большой Юпитер в наши дни

Юпитер — самая большая планета в Солнечной системе. Её диаметр составляет около 142 984 километров, что в 11 раз больше диаметра Земли. Самый массивный объект после Солнца, Юпитер обладает мощным гравитационным полем, способным удерживать большие спутники, такие как Ганимед — самый крупный спутник в Солнечной системе, превышающий по размерам Меркурий.

Атмосфера Юпитера состоит в основном из водорода и гелия, с примесями аммиака, метана и воды. Эта газовая гигантская планета известна своими мощными штормами, включая знаменитую Большую Красную Пятно — огромное атмосферное образование, которое наблюдается уже более трёх столетий. Изучение Юпитера и его спутников является одной из ключевых задач современной астрономии и космических исследований.

Напомним, крупнейшая планета Солнечной системы странным образом меняет свой химический состав. Астрономы выяснили, что мощные штормы на Юпитере меняют химический состав атмосферы крупнейшей планеты Солнечной системы, перемещая аммиак из одного места в другое.