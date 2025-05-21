Найбільша планета в Сонячній системі сильно змінилася: Юпітер був зовсім іншим

Нове дослідження показало, що Юпітер був удвічі більшим за свій теперішній розмір, а також мав ще сильніше магнітне поле.

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Про це повідомляє SciTechDaily.

Юпітер був набагато більшим

За словами вчених, розуміння ранньої еволюції Юпітера може більше розповісти про історію формування всієї Сонячної системи. Річ у тім, що жахлива гравітація Юпітера є "архітектором" Сонячної системи, яка зіграла ключову роль у формуванні орбіт інших планет, а також створенні диска з газу і пилу — будівельних матеріалів для планет.

У своєму дослідженні професор фізики та астрономії в Мічиганському університеті Фред Адамс і його колеги змогли з'ясувати, яким був Юпітер, коли Сонячна система була молодою.

Розрахунки команди показують, що через 3,8 млн років після утворення перших твердих тіл Сонячної системи, розміри Юпітера були значно більшими. До цього часу диск матеріалу навколо Сонця вже починав розсіюватися.

"Наша кінцева мета — зрозуміти, звідки ми прийшли, і встановлення ранніх фаз формування планет має вирішальне значення для вирішення цієї головоломки. Це наближає нас до розуміння того, як формувалася не тільки Юпітер, а й уся Сонячна система", — кажуть автори статті.

Дослідники зайнялися вивченням крихітних місяців Юпітера Амальтеї та Фіви, які обертаються ближче до газового гіганта ніж Іо. Останній вважається найменшим і найближчим до планети з чотирьох її великих галілеєвих місяців.

Орбіти Амальтеї і Фіви злегка нахилені, тому вчені використовували ці невеликі орбітальні розбіжності, щоб вирахувати початковий розмір Юпітера.

Результати показали, що радіус газового гіганта був приблизно вдвічі більшим за його нинішній радіус. Так, обсяг Юпітера відповідав 2 тис. Земель. Дослідники також визначили, що магнітне поле Юпітера в той час було приблизно в 50 разів сильнішим, ніж сьогодні.

Отримані дані додали важливі деталі до наявних теорій формування планет системи. Вони підтверджують те, що Юпітер та інші планети Сонячної системи сформувалися в процесі, який називається акрецією, коли кам'янисте і крижане ядро швидко збирає газ навколо себе.

Наскільки великий Юпітер у наші дні

Юпітер — найбільша планета в Сонячній системі. Її діаметр становить близько 142 984 кілометрів, що в 11 разів більше за діаметр Землі. Наймасивніший об'єкт після Сонця, Юпітер має потужне гравітаційне поле, здатне утримувати великі супутники, як-от Ганімед — найбільший супутник у Сонячній системі, що перевищує за розмірами Меркурій.

Атмосфера Юпітера складається здебільшого з водню і гелію, з домішками аміаку, метану і води. Ця газова гігантська планета відома своїми потужними штормами, включно зі знаменитою Великою Червоною Плямою — величезним атмосферним утворенням, що спостерігається вже понад три століття. Вивчення Юпітера та його супутників є одним із ключових завдань сучасної астрономії та космічних досліджень.

Нагадаємо, найбільша планета Сонячної системи дивним чином змінює свій хімічний склад. Астрономи з'ясували, що потужні шторми на Юпітері змінюють хімічний склад атмосфери найбільшої планети Сонячної системи, переміщуючи аміак з одного місця в інше.