Наши зубы болят из-за рыбы, которая жила на Земле 465 млн лет назад (фото)

Каждый задумывался о том, почему наши зубы так чувствительны и бывает, болят даже от холодных напитков. Ученые говорят все дело в том, что наши зубы эволюционировали для совсем других целей.

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Об этом сообщает Science Alert.

Долгое время оставалось неизвестным происхождение человеческих зубов, а также их эволюционное предназначение. Считалось, что их эволюционными предшественниками были твердые структуры, которые называются одонтомами, они впервые появились не во рту, а на внешней броне самых первых рыб около 500 млн лет назад.

Зубоподобные структуры связаны с нервной системой Фото: Yara Haridy

Даже в наши дни акулы, скаты и сомы покрыты такими микроскопическими зубами, которые делают их кожу прочной и грубой.

Согласно одной из теорий, одонты появились для того, чтобы защищать хищников, а также помогали им передвигаться по воде. Новое исследование подтвердило эту теорию, показав, что одонты изначально использовались как органы чувств, которые передавали сигналы нервам.

Ведущий автор исследования Яра Хариди сперва пыталась найти самую древнюю окаменелость животного с позвоночником.

В рамках своего исследования Хариди проанализировала ископаемое из кембрийского периода под названием Anatolepis. Его экзоскелет имел поры под зубами, которые называют трубочками, а это указывало на то, что когда-то они содержали дентин.

Тогда ученая сравнила его с другими образцами и увидела, что трубочки были гораздо больше похожи на сенсорные органы, называемые сенсиллами членистоногих, группы животных, которая включает ракообразных и насекомых.

Современные членистоногие, такие как крабы, скорпионы и пауки, используют свои сенсиллы, чтобы измерять температуру, улавливать вибрации и даже запахи.

Исследователи заявили, что обнаружили «поразительное» сходство между этими особенностями у Anatolepis и позвоночных рыб, живших около 465 млн лет назад, а также у некоторых более известных рыб.

“Мы провели эксперименты на современных рыбах, которые подтвердили наличие нервов во внешних зубах сомов, акул и скатов. Зубные ткани одонтом за пределами рта могут быть чувствительными — и, возможно, самые первые одонтомы были такими же” — говорит автор исследования.

Ученые добавляют, что эти древние примитивные животные эволюционировали в довольно хищной среде.

“Возможность ощущать свойства воды вокруг них была очень важна”, — отмечают исследователи.

Хариди объяснила, что со временем у рыб развились челюсти, и “стало выгодно иметь заостренные структуры” возле рта.

“Постепенно у некоторых рыб с челюстями появились заостренные одонтомы по краю рта, а затем, в конечном итоге, некоторые оказались прямо во рту. Зубная боль на самом деле является древней сенсорной особенностью, которая, возможно, помогла нашим рыбообразным предкам выжить”, ​​— подытожила Хариди.

Напомним, ученые показали, как выглядел самый древний представитель предков человека. Этот вид австралопитеков жил в Африке 4,2 млн лет назад.