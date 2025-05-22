Наші зуби болять через рибу, яка жила на Землі 465 млн років тому (фото)

Кожен замислювався про те, чому наші зуби такі чутливі й буває, болять навіть від холодних напоїв. Вчені кажуть, вся справа в тому, що наші зуби еволюціонували для зовсім інших цілей.

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Про це повідомляє Science Alert.

Довгий час залишалося невідомим походження людських зубів, а також їхнє еволюційне призначення. Вважалося, що їхніми еволюційними попередниками були тверді структури, які називаються одонтомами, вони вперше з'явилися не в роті, а на зовнішній броні найперших риб близько 500 млн років тому.

Зубоподібні структури пов'язані з нервовою системою Фото: Yara Haridy

Навіть у наші дні акули, скати і соми вкриті такими мікроскопічними зубами, які роблять їхню шкіру міцною і грубою.

Згідно з однією з теорій, одонти з'явилися для того, щоб захищати хижаків, а також допомагали їм пересуватися по воді. Нове дослідження підтвердило цю теорію, показавши, що одонти спочатку використовувалися як органи чуття, які передавали сигнали нервам.

Провідна авторка дослідження Яра Харіді спершу намагалася знайти найдавнішу скам'янілість тварини з хребтом.

У рамках свого дослідження Харіді проаналізувала викопне з кембрійського періоду під назвою Anatolepis. Його екзоскелет мав пори під зубами, які називають трубочками, а це вказувало на те, що колись вони містили дентин.

Тоді вчена порівняла його з іншими зразками і побачила, що трубочки були набагато більше схожі на сенсорні органи, звані сенсилами членистоногих, групи тварин, до якої входять ракоподібні та комахи.

Сучасні членистоногі, як-от краби, скорпіони і павуки, використовують свої сенсилли, щоб вимірювати температуру, вловлювати вібрації і навіть запахи.

Дослідники заявили, що виявили "разючу" схожість між цими особливостями в Anatolepis і хребетних риб, які жили близько 465 млн років тому, а також у деяких більш відомих риб.

"Ми провели експерименти на сучасних рибах, які підтвердили наявність нервів у зовнішніх зубах сомів, акул і скатів. Зубні тканини одонтом за межами рота можуть бути чутливими — і, можливо, найперші одонтоми були такими самими", — каже автор дослідження.

Науковці додають, що ці давні примітивні тварини еволюціонували в доволі хижому середовищі.

"Можливість відчувати властивості води навколо них була дуже важлива", — зазначають дослідники.

Харіді пояснила, що з часом у риб розвинулися щелепи, і "стало вигідно мати загострені структури" біля рота.

"Поступово в деяких риб із щелепами з'явилися загострені одонтоми по краю рота, а потім, зрештою, деякі з них опинилися прямо в роті. Зубний біль насправді є давньою сенсорною особливістю, яка, можливо, допомогла нашим рибоподібним предкам вижити", — підсумувала Харіді.

Нагадаємо, вчені показали, який вигляд мав найдавніший представник предків людини. Цей вид австралопітеків жив в Африці 4,2 млн років тому.