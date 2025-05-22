Любимые во всем мире вина вскоре исчезнут навсегда: ученые назвали сорта

Европа является родиной некоторых самых популярных вин в мире. Но эти великолепные сорта могут вскоре навсегда исчезнуть из-за изменения климата.

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Об этом пишет DailyMail.

По словам экспертов, во Франции, Испании и Италии виноград претерпел самые высокие температуры в течение вегетационного периода. В результате этого вина могут стать слаще, насыщеннее и даже более крепкими.

Команда из Университета Британской Колумбии изучила то, как изменение климата может повлиять на различные стадии роста и размножения на протяжении года. В рамках исследования были проанализированы более чем 500 сортов винограда со всего мира, а также рассмотрено 10 различных показателей климата.

Среди проанализированных климатических условий были заморозки в период покоя и появления почек, экстремальные температуры во время вегетации, а также температура и количество осадков во время сбора урожая.

Результаты анализа показали, что Европа пережила самый большой сдвиг с 1970-х годов, который охарактеризовался увеличением числа жарких дней с температурой выше 35 °C. Также были зафиксированы самые высокие температуры во время вегетации.

Некоторые из самых популярных вин в мире выращиваются и производятся в Европе, среди которых Пино-нуар, французский Сансер, испанская Риоха и итальянское Брунелло ди Монтальчино. Под ударом оказался Пино Блан – белый сорт винограда, который широко выращивается по всей Европе, особенно во Франции, Италии, Германии и Австрии.

Но исследование показывает, что высокие температуры смещают регионы, которые подходят для виноградарства, к полюсам. Традиционные же регионы дают виноград, который созревает быстрее и вырастает более сладким. Это не только меняет вкус вина, но и может делать его более крепким, потому как сахар превращается в спирт в процессе ферментации.

В более теплом климате снижается кислотность вина, а это означает, что вино будет менее освежающим.

В это же время пигменты антоцианы, которые отвечают за красный и фиолетовый цвет, разрушаются под воздействием тепла.

Танины, придающие уникальный вкус вину, могут не развиться в достаточной степени, если виноград соберут слишком рано для того, чтобы снизить уровень сахара в нем.

Показатели экстремальных температур для регионов Западной/Южной Европы и Восточной Европы показали самый большой рост и предполагают новый мир европейского виноделия, который имеет мало параллелей с европейским виноделием 40-50 лет назад. Расположение Европы располагает ее к более экстремальному потеплению в целом”, - подытожили авторы исследования.

Напомним, ученые назвали критерии, по которым стоит подбирать вино. В мире существуют сотни сортов самых разных вин и миллионы их поклонников, но, по мнению науки, когда речь идет о здоровье, круг кандидатов на покупку может значительно сузиться.