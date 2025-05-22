Улюблені в усьому світі вина незабаром зникнуть назавжди: вчені назвали сорти

Європа є батьківщиною деяких найпопулярніших вин у світі. Але ці чудові сорти можуть незабаром назавжди зникнути через зміни клімату.

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Про це пише DailyMail.

За словами експертів, у Франції, Іспанії та Італії виноград зазнав найвищих температур протягом вегетаційного періоду. Унаслідок цього вина можуть стати солодшими, насиченішими і навіть міцнішими.

Команда з Університету Британської Колумбії вивчила те, як зміна клімату може вплинути на різні стадії росту і розмноження протягом року. У рамках дослідження було проаналізовано понад 500 сортів винограду з усього світу, а також розглянуто 10 різних показників клімату.

Серед проаналізованих кліматичних умов були заморозки в період спокою та появи бруньок, екстремальні температури під час вегетації, а також температура та кількість опадів під час збирання врожаю.

Результати аналізу засвідчили, що Європа пережила найбільший зсув з 1970-х років, який охарактеризувався збільшенням кількості спекотних днів з температурою вище 35 °C. Також було зафіксовано найвищі температури під час вегетації.

Деякі з найпопулярніших вин у світі вирощують і виробляють у Європі, серед яких Піно-нуар, французький Сансер, іспанська Ріоха та італійське Брунелло ді Монтальчіно. Під ударом опинився Піно Блан — білий сорт винограду, який широко вирощується по всій Європі, особливо у Франції, Італії, Німеччині та Австрії.

Але дослідження показує, що високі температури зміщують регіони, які підходять для виноградарства, до полюсів. Традиційні ж регіони дають виноград, який дозріває швидше і виростає солодшим. Це не тільки змінює смак вина, а й може робити його міцнішим, бо цукор перетворюється на спирт у процесі ферментації.

У теплішому кліматі знижується кислотність вина, а це означає, що вино буде менш освіжаючим.

Водночас пігменти антоціани, які відповідають за червоний і фіолетовий колір, руйнуються під впливом тепла.

Таніни, що надають унікального смаку вину, можуть не розвинутися достатньою мірою, якщо виноград зберуть занадто рано для того, щоб знизити рівень цукру в ньому.

Показники екстремальних температур для регіонів Західної/Південної Європи та Східної Європи показали найбільше зростання і припускають новий світ європейського виноробства, який має мало паралелей з європейським виноробством 40-50 років тому. Розташування Європи спонукає її до більш екстремального потепління в цілому", — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, вчені назвали критерії, за якими варто підбирати вино. У світі існують сотні сортів найрізноманітніших вин і мільйони їхніх шанувальників, але, на думку науки, коли йдеться про здоров'я, коло кандидатів на купівлю може значно звузитися.