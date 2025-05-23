Неисчерпаемый запас драгоценных металлов на Земле: где находится 99,999% всего известного золота

Вопреки всем теориям заговора, земное ядро вовсе не полое и хранит в себе огромный запас драгоценных металлов, в том числе и золота. В новом исследовании ученые подтвердили, что драгоценные металлы на самом деле просачиваются из самых глубоких частей планеты.

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Об этом пишет Popular Science.

Земное ядро — горячий и плотный шар, содержащий смесь драгоценных металлов, включая платину, рутений и почти все известные запасы золота на планете. Несмотря на огромные запасы золота в недрах планеты, человечество едва ли сможет когда-нибудь подобраться к сокровищнице, скрытой под твердой породой. Но согласно недавним открытиям, сделанным на вулканах Гавайев, следовые количества некоторых из самых драгоценных металлов просачиваются из самых глубоких уголков Земли.

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Золотой запас в недрах Земли

По словам соавтора исследования, геохимика из Геттингенского университета Нильса Месслинга, их с коллегами результаты подтверждают теорию о том, что золото и другие драгоценные металлы действительно просачиваются в мантию Земли.

В ходе исследования ученые обнаружили следовые количества драгоценного металла рутения при анализе образцов вулканических пород, собранных на островах Гавайи. В частности, они отметили неожиданное присутствие изотопа рутения, ¹⁰⁰Ru.

Наиболее любопытным является то, что рутений действительно присутствует в мантии Земли, однако его совсем немного внутри земного ядра. И это не единственное открытие — ученые обнаружили, что в недрах планеты также скрыто 99, 999% золота и других драгоценных металлов.

Сокровищница в недрах Земли

Исследователи отмечают, что во время формирования планеты около 4,5 миллиарда лет назад часть рутения запертого внутри ядра Земли, возникла из другого источника и его было больше, чем относительно небольшое его количество, обнаруженное сегодня в мантии планеты. Различия между этими двумя формами рутения настолько незначительны, что оборудование, используемое геологами для изучения этих изотопов, не способно различить их.

В новом исследовании ученые разработали новые методы изотопного анализа, которые позволили ученым раскрыть этот секрет. Ученые провели исследование и обнаружили, что некоторые из вулканических базальтов Гавайев содержат необычно высокий сигнал ¹⁰⁰Ru — это указывает на то, что он возник вблизи границы ядро-мантия.

Тайна земного ядра

Результаты нового исследования значительны для науки: некогда считавшееся недоступным ядро планеты, похоже, выбрасывается, по крайней мере, в небольших количествах и движутся к поверхности планеты во время вулканических извержений.

По словам другого соавтора исследования Маттиаса Вильбольда, результаты также позволяет доказать, что огромные объемы перегретого мантийного материала — несколько сотен квадриллионов метрических тонн породы — берут начало на границе ядра и мантии и поднимаются к поверхности Земли, образуя океанические острова, такие как Гавайи. Более того, результаты также открывают совершенно новую перспективу эволюции внутренней динамики нашей родной планеты.

Ранее Фокус писал о том, как образуются месторождения золота на Земле: ученые раскрыли эту тайну.