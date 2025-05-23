Невичерпний запас дорогоцінних металів на Землі: де міститься 99,999% усього відомого золота

Всупереч усім теоріям змови, земне ядро зовсім не порожнисте і зберігає в собі величезний запас дорогоцінних металів, зокрема й золота. У новому дослідженні вчені підтвердили, що дорогоцінні метали насправді просочуються з найглибших частин планети.

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Про це пише Popular Science.

Земне ядро — гаряча і щільна куля, що містить суміш дорогоцінних металів, включно з платиною, рутенієм і майже всіма відомими запасами золота на планеті. Попри величезні запаси золота в надрах планети, людство навряд чи зможе коли-небудь підібратися до скарбниці, прихованої під твердою породою. Але згідно з недавніми відкриттями, зробленими на вулканах Гаваїв, слідові кількості деяких із найдорогоцінніших металів просочуються з найглибших куточків Землі.

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Золотий запас у надрах Землі

За словами співавтора дослідження, геохіміка з Геттінгенського університету Нільса Месслінга, їхні з колегами результати підтверджують теорію про те, що золото та інші дорогоцінні метали дійсно просочуються в мантію Землі.

Під час дослідження вчені виявили слідові кількості дорогоцінного металу рутенію під час аналізу зразків вулканічних порід, зібраних на островах Гаваї. Зокрема, вони відзначили несподівану присутність ізотопу рутенію, ¹⁰⁰Ru.

Найцікавішим є те, що рутеній дійсно присутній у мантії Землі, проте його зовсім небагато всередині земного ядра. І це не єдине відкриття — вчені виявили, що в надрах планети також приховано 99, 999% золота та інших дорогоцінних металів.

Скарбниця в надрах Землі

Дослідники зазначають, що під час формування планети близько 4,5 мільярда років тому частина рутенію, замкненого всередині ядра Землі, виникла з іншого джерела і його було більше, ніж відносно невелика його кількість, виявлена сьогодні в мантії планети. Відмінності між цими двома формами рутенію настільки незначні, що обладнання, яке використовують геологи для вивчення цих ізотопів, не здатне розрізнити їх.

У новому дослідженні вчені розробили нові методи ізотопного аналізу, які дозволили вченим розкрити цей секрет. Науковці провели дослідження і виявили, що деякі з вулканічних базальтів Гаваїв містять незвично високий сигнал ¹⁰⁰Ru — це вказує на те, що він виник поблизу кордону ядро-мантія.

Таємниця земного ядра

Результати нового дослідження значні для науки: ядро планети, яке колись вважали недоступним, схоже, викидається принаймні в невеликих кількостях і рухається до поверхні планети під час вулканічних вивержень.

За словами іншого співавтора дослідження Маттіаса Вільбольда, результати також дають змогу довести, що величезні обсяги перегрітого мантійного матеріалу — кілька сотень квадрильйонів метричних тонн породи — беруть початок на кордоні ядра і мантії та підіймаються до поверхні Землі, утворюючи океанічні острови, такі як Гаваї. Ба більше, результати також відкривають абсолютно нову перспективу еволюції внутрішньої динаміки нашої рідної планети.

Раніше Фокус писав про те, як утворюються родовища золота на Землі: вчені розкрили цю таємницю.