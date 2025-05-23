Самое распространенное животное на Земле: захватило треть поверхности планеты, но его никто не видел

Несмотря на то, что этот вид невероятно распространен на планете, очень мало людей слышали о нем, а еще меньше — видели его. И все же, ученые отмечают, что этот вид обитает на 59% дна Мирового океана, что делает его одним из самых распространенных животных на планете.

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Об этом пишет IFLScience.

Alicella gigantea — странный сверхгигантский амфипод, выглядящий как креветкообразное существо и обитающий в самых глубоких точках Мирового океана. Исследователи отмечают, что представители этого вида обитают на большей половине морского дна планеты, что, по сути, делает его наиболее распространенным животным в мире.

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Самый большой амфипод в мире

По словам исследователей, креветкообразное существо носит титул "самого большого в мире амфипода" и относится к отряду ракообразных без панциря. Как правило, их тело сжато с боков, а некоторые особи, как показывают наблюдения, могут достигать 34 сантиметров в длину.

Впервые вид был описан в 1899 году — с тех пор прошло более века, однако нам все еще слишком мало известно об этом "сверхгигантском амфиподе", но некоторые факты все же известны. Ученые уже обнаружили, что представители этого вида обитают на глубине от 3890 до 8931 метра.

Образец Alicella gigantea, собранный в Японской впадине в 2022 году Фото: Wikimedia Commons

Самое распространенное животное на Земле

В новом исследовании ученые из Университета Западной Австралии в Перте собрали около 200 записей об Alicella gigantea из 75 мест по всему миру, в том числе:

Тихом океане;

Атлантическом океане;

Индийском океана.

Авторы исследования пришли к выводу, что гигантские амфиподы, вероятно, обитают на 59% дна Мирового океана. Эта находка подтверждает, что сверхгигантский амфипод далеко не "редкий", а представляет собой единый, глобально распространенный вид с необычайно обширным ареалом в глубоком море.

Известно, что около 71% поверхности планеты покрыто морем, что делает морское дно одной из крупнейших экосистем на планете. И теперь ученые выяснили, что гигантские амфиподы, по сути, "захватили" больше половины морского дна всей планеты.

Исследования также показывают, что Alicella gigantea отлично приспособлены для жизни в одной из самых негостеприимных сред планеты — зоне хадала — самой глубокой, темной и экстремальной морской среде Земли.

В исследовании 2021 года ученые изучили ДНК гигантских амфипод и обнаружили, что у них есть уникальный набор генов, связанных с сохранением энергии, устойчивостью к голоданию и мейозом, устойчивым к давлению. Исследователи полагают, что этот набор генов, вероятно, играет центральную роль в стратегии выживания этого вида.

Ученые также полагают, что большой размер также может быть частью этой способности выживать и процветать в глубоком море. Уникальные генетические маркеры у этого амфипода — особенно выдающийся ген под названием aPKC, также связанный с гигантизмом у млекопитающих, таких как капибар. Это наталкивает на мысль, что большой размер — не просто случайность эволюции, а тонко настроенная адаптация. Предполагается, что улучшенная регуляция роста и эффективное использование энергии могут позволить A. gigantea запасать больше ресурсов и дольше выживать без пищи, что дает ему преимущество в пучине, где еды мало.

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